دلیل غیبت پسران فلوره و اعزام حداقلی دختران در شمشیربازی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در حالی از امروز (جمعه ۲۹ خرداد) در دهلی نو آغاز می شود که تنها ۱۱ شمشیرباز از ایران در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان این دوره رقابت ها حضور دارند.

شمشیربازی ایران در اسلحه سابر و اپه مردان با ترکیب کامل راهی هند شده است و در هر یک از اسلحه های سابر، فلوره و اپه دختران هم تنها یک نماینده دارد ضمن اینکه در اسلحه فلوره مردان هم هیچ نماینده ای در این دوره رقابت ها شرکت ندارد.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این نوع تصمیم گیری مبنی بر غیبت در اسلحه فلوره مردان و اعزام حداقلی دختران توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه هیچ نماینده ای از ایران در اسلحه فلوره مردان مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا شرکت ندارد، گفت: شرایط رنکینگ بازیکنان در این اسلحه به گونه ای بود که حضورشان در قهرمانی آسیا کمکی به بهبود موقعیت شان نمی کرد و حتی نمی توانستند دیدارهای زیادی برگزار کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد به جای اعزامِ بی نتیجه به مسابقات برای آنها حضور در یک کمپ پیش بینی شود تا بتوانند تجربه و شرایط جدیدی را کسب کنند. در این زمینه خودِ ملی پوشان هم توجیه شدند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد اعزام تنها یک نماینده در هر یک اسلحه های سابر، فلوره و اپه دختران تصریح کرد: بعد از مسابقات قهرمانی جهان در گرجستان و به خاطر شرایط جنگی در ایران، اعزام به مسابقات گرجستان، قزاقستان و ازبکستان که برای تیم های بانوان پیش بینی شده بود، لغو شد. غیبت در این رقابت ها باعث افت رنکینگی ملی پوشان‌مان در اسلحه های مختلف شد، مسئله ای که روی عملکرد آنها در مسابقات قهرمانی آسیا تاثیر مستقیم خواهد داشت.

پورسلمان در این زمینه ادامه داد: در بسیاری رشته ها، قرعه کشی تعیین کننده حریفان ورزشکاران در مسابقات قهرمانی اسیا و جهان است درحالیکه شرایط در شمشیربازی متفاوت است. در این رشته رنکینگ بازیکنان تعیین کننده است، هرچه رنکینگ بازیکنان پائین تر باشد، آنها درجدول مقدماتی با حریفان بهتری روبرو می شوند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از هر اسلحه فقط بهترین بازیکن را اعزام کنیم. به خصوص که هزینه هر اعزام به هند هم ۵۰۰ - ۴۰۰ میلیون می شد درحالیکه می دانستیم نتیجه ای هم نمی گیریم.

وی همچنین در مورد تغییر نام نماینده دختر ایران در اسلحه اپه و اعزام ریحانه رضایی به جای عطیه سادات دستخوش که در فهرست اولیه نامش درج شده بود، توضیح داد و گفت: در رقابت های آزاد بزرگسالان و همچنین انتخابی تیم ملی، عطیه سادات دستخوش به عنوان نخست دست یافت و به همین دلیل گزینه اصلی برای اعزام بود. در فهرست اولیه هم نام او را لحاظ کردیم اما شرایط تاریخی پاسپورت این شمشیرباز به گونه ای بود که فرصت لازم برای گرفتن ویزا را نداشت. به همین دلیل ریحانه رضایی جایگزین شد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد نجمه سازنچیان و اعزام او در اسلحه سابر بدون توجه به اینکه او در ادوار گذشته رقابت های قهرمانی آسیا هم اعزام شد اما نتیجه ای کسب نکرد، گفت: شرط ما برای اعزام انتخابی بود. سازنچیان در حالیکه به خاطر سرماخوردگی شرایط جسمانی خوبی نداشت در انتخابی شرکت کرد با این حال بازهم یک سر و گردن از دیگر شرکت کنندگان بالاتر بود.

وی افزود: او از نظر بدنی و کار شمشیربازی استثنایی است اما ایرادش این است که روی پیست نمی تواند خودش باشد و از قابلیت هایش استفاده کند. از این حیث باید روی او کار کنیم. در واقع باید از نظر روانشناختی برنامه ویژه برای نجمه سازنچیان داشته باشیم. موضوع روانشناختی کاملا متفاوت از روانشناسی است.

پورسلمان با تاکید بر اینکه شمشیربازی ایران با ترکیب کامل و ۴ نفره در اسلحه سابر و اپه مردان در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کرده است، ابراز امیدواری کرد که ملی پوشان ایران بتوانند عملکردی قابل قبول داشته و با کسب نتایج در خور شان، امتیازات از دست رفته دوره قبلی رقابت های قهرمانی آسیا که نتیجه جنگ و غیبت در مسابقات بود را جبران کنند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین یادآور شد که با پیگیری های مستمر، ویزای هر ۱۱ بازیکن موردنظر این بازیکن صادر شد و همگی در محل مسابقات حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب شمشیربازان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

اسلحه سابر مردان

* علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور

اسلحه اپه مردان

* بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی، امیرحسین موحشی

اسلحه سابر دختران

* نجمه سازنچیان

اسلحه فلوره دختران

* زهرا کارگر

اسلحه اپه دختران

* ریحانه رضایی

محمد رهبری هدایت تیم ملی شمشیربازان اسلحه سابر را در رقابت های قهرمانی آسیا بر عهده دارد. هدایت شمشیربازان اسلحه اپه هم با «یوگنی بریوکوف» روسی است.