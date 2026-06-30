تمرین با مربی خارجی، اعزام با مربی داخلی/ مسئول ناکامی شمشیربازی کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه جنگ ۱۲ روزه فرصت حضور در رقابت های ۲۰۲۵ قهرمانی آسیا را از شمشیربازی ایران گرفت، برگزاری این رقابت ها در سال جاری میلادی، فرصت خوبی بود برای اینکه حداقل بخشی از امتیازات از دست رفته به واسطه غیبت سال گذشته و البته کسری امتیازی ایجاد شده از غیبت یا ناکامی های متوالی در جام های جهانی و گرندپری های یک سال اخیر جبران شود اما نتایج به دست آمده، رنگ از امیدها و خوش بینی ها گرفت.

دیدارهای این دوره رقابت های قهرمانی آسیا که هندی ها میزبانی اش را بر عهده داشتند، با دیدارهای انفرادی اسلحه سابر مردان آغاز شد اما نتایج به دست آمده توسط ملی پوشان کشورمان در این اسلحه، آب پاکی را در همان روز اول روی دست ایران و شمشیربازی اش ریخت.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا نتایج قابل توجهی کسب نکرد

علی پاکدامن با سابقه چند دوره حضور در بخش انفرادی و تیمی بازی های المپیک، موفق ترین شمشیرباز اسلحه سابر ایران بود که تا جدول ۱۶ نفره پیش رفت اما در این جدول به کار خود پایان داد. پیش از او دیگر نمایندگان اعزامی ایران در این اسلحه حذف شده بودند طوریکه کارگرپور در جدول ۳۲ نفره و محمد فتوحی و نیما زاهدی در جدول ۶۴ نفره خیلی زود به کارشان پایان داده بودند.

در بخش تیمی هم، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با شکست به قزاقستان در اولین دیدار، فرصت مدال آوری را از دست داد و در نهایت با دو برد برابر فیلیپین و امارات، صاحب جایگاه نهمی این رقابت ها شد. این در حالی است که دو سال پیش در مسابقات قهرمانی آسیا، شمشیربازی اسلحه سابر ایران صاحب مدال نقره تیمی شد و در بخش انفرادی هم به مدال برنز دست یافته بود.

مدال برنز آن دوره مسابقات توسط محمد رهبری به دست آمد، ملی پوشی که از آبان ۱۴۰۳ وارد کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر شد و طی این مدت در تمام اردوهای داخلی و خارجی و اعزام ها، کنار ملی پوشان بوده است. حتی برای همین رقابت های قهرمانی آسیا طبق آنچه خودِ روابط عمومی فدراسیون روی آن تاکید داشت، به عنوان عضو کادر فنی تیم اعزامی را همراهی کرد اما خیلی مشخص نیست باید ناکامی ها و در کل چراییِ نتایج و عملکردهای ثبت شده در هند را از او پیگیری کرد؟

مسیر آماده سازی شمشیربازان برای مسابقات قهرمانی آسیا در ایتالیا و زیر نظر مستقیم «کریستین بائو» مربی فرانسوی طی شد

دلیل مطرح شدن این ابهام به تصمیمی بازمی گردد که فدراسیون شمشیربازی سال گذشته برای ازسرگیری همکاری با «کریستین بائو» اتخاذ کرد؛ مربی مطرح فرانسوی که از بهمن ۱۴۰۲ تا پایان بازی های المپیک پاریس (مرداد ۱۴۰۳) به عنوان مربی با شمشیربازی اسلحه سابر ایران همکاری داشت. او برای دومین بار از اسفند سال گذشته با فدراسیون شمشیربازی وارد همکاری شد با این توافق که تا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ کنار تیم ایران باشد.

حتی وقوع جنگ رمضان و تاخیر در اعزام ملی پوشان اسلحه سابر به کمپ بین المللی ایتالیا که قرار بود مبدا آغاز دور جدید مربیگری بائو کنار تیم ایران باشد هم باعث منتفی شدن این همکاری نشد. اینگونه شد که ملی پوشان طی حضور ۴۵ روزه در ایتالیا و کمپ بین المللی پادووا بودند، زیر نظر مستقیم این مربی فرانسوی تمرین کردند.

البته که محمد رهبری در تمام این مدت در کمپ و کنار ملی پوشان حضور داشت اما آنچه بارها روی آن تاکید شد، این بود که کریستین بائو مسئولیت نظارت بر تمرینات را بر عهده دارد. حتی قرار بر این بود تا ملی پوشان اسلحه سابر با هدایت کریستین بائو در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشته باشند که البته محقق نشد و اینگونه مسئولیت تیم در هند به محمد رهبری رسید.

با این اوصاف امروز باید ملی پوشان شمشیربازی را شاگرد و منتسب به کدام مربی دانست؟؛ کریستین بائو که بعد از قرارداد با فدراسیون، مسئولیت نظارت مستقیم بر تمرینات را عهده دار شده است و با آنالیز ملی پوشان، برای شان برنامه تمرینی می دهد یا محمد رهبری که در جریان رقابت های قهرمانی آسیا کنار ملی پوشان بوده است؟

طبق آنچه فدراسیون شمشیربازی هم روی آن تاکید داشت، هدایت ملی پوشان اسلحه سابر در هند با محمد رهبری بود

آنچه مسلم است شمشیربازی اسلحه سابر ایران اسیر مشکلات ساختاری و فنی شده که اینچنین از روزهای اوج و فروغش فاصله گرفته است، هدف از این گزارش و پرسش مطرح شده هم، گرایش و جانبداری از هیچ گزینه ای نیست، فقط اینکه برای واکاوی نتایج در اولین گام باید مشخص شود مسئولیت فنی تیم با کدام است؟ مربی داخلی یا مربی خارجی؟