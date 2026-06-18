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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

شمشیربازی قهرمانی آسیا -هند

حریفان شمشیربازان ایران در بخش انفرادی مشخص شدند

حریفان شمشیربازان ایران در بخش انفرادی مشخص شدند

حریفان پنج شمشیرباز ایران در اسلحه ‌سابر مردان و فلوره زنان در رقابت های قهرمانی آسیا مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از روز جمعه به میزبانی دهلی نو در هند آغار می‌شود و تیم ایران در دو بخش مردان و زنان به مصاف حریفان می‌رود.

بر این اساس قرعه‌کشی رقابت‌های انفرادی اسلحه‌های سابر مردان و فلوره زنان برگزار شد.

مسابقات دو اسلحه سابر مردان و فلوره زنان فردا برگزار می‌شود که طب آن ٥ نماینده ایران روی پیست می‌روند.

قرعه و حریفان نمایندگان ایران که فردا رقابت می‌کنند بدین شرح است:

سابر مردان

طاها کارگرپور با نمایندگان ژاپن، کره‌جنوبی، قزاقستان، امارات، نیوزیلند و برونئی‌ دیدار می کند

نیما زاهدی با حریفانی از چین‌تایپه، ژاپن، سنگاپور، هنگ‌کنگ، ازبکستان و استرالیا دیدار می کند

محمد فتوحی با شمشیربازانی‌ از چین، سنگاپور، سوریه، عربستان، هند و هنگ‌کنگ‌ دیدار می کند

علی پاکدامن با نمایندگان سنگاپور، فیلیپین، هند، ازبکستان و هنگ‌کنگ دیدار می کند

فلوره زنان

زهرا کارگر با رقیبانی از قزاقستان، فیلیپین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و استرالیا دیدار می کند

کد مطلب 6864379

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