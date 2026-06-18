حریفان شمشیربازان ایران در بخش انفرادی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا از روز جمعه به میزبانی دهلی نو در هند آغار میشود و تیم ایران در دو بخش مردان و زنان به مصاف حریفان میرود.
بر این اساس قرعهکشی رقابتهای انفرادی اسلحههای سابر مردان و فلوره زنان برگزار شد.
مسابقات دو اسلحه سابر مردان و فلوره زنان فردا برگزار میشود که طب آن ٥ نماینده ایران روی پیست میروند.
قرعه و حریفان نمایندگان ایران که فردا رقابت میکنند بدین شرح است:
سابر مردان
طاها کارگرپور با نمایندگان ژاپن، کرهجنوبی، قزاقستان، امارات، نیوزیلند و برونئی دیدار می کند
نیما زاهدی با حریفانی از چینتایپه، ژاپن، سنگاپور، هنگکنگ، ازبکستان و استرالیا دیدار می کند
محمد فتوحی با شمشیربازانی از چین، سنگاپور، سوریه، عربستان، هند و هنگکنگ دیدار می کند
علی پاکدامن با نمایندگان سنگاپور، فیلیپین، هند، ازبکستان و هنگکنگ دیدار می کند
فلوره زنان
زهرا کارگر با رقیبانی از قزاقستان، فیلیپین، کرهجنوبی، هنگکنگ و استرالیا دیدار می کند
نظر شما