«غدیر»از جشن ولایت تا الگوی حکمرانی علوی؛حضور مردم با بصیرت همراه باشد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: عید غدیر در فرهنگ اسلامی صرفاً یک عید مذهبی و آیینی نیست، بلکه نقطه تلاقی رسالت، امامت و استمرار مسیر هدایت در جامعه اسلامی به شمار می‌رود؛ واقعه‌ای که در آن پیامبر اکرم (ص) با معرفی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، مسیر آینده امت اسلامی را ترسیم کرد و یکی از مهم‌ترین پیام‌های تاریخ اسلام را برای همه نسل‌ها به یادگار گذاشت.

در سال‌های اخیر، جشن‌های غدیر در نقاط مختلف کشور از قالب مراسم‌های محدود خارج شده و به یک حرکت بزرگ اجتماعی، فرهنگی و مردمی تبدیل شده است؛ جریانی که تلاش دارد علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، مفاهیم عمیق ولایت، عدالت، خدمت‌رسانی و حکمرانی علوی را نیز در جامعه تبیین کند.

امسال نیز همزمانی عید سعید غدیر با سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اهمیت این مناسبت را دوچندان کرده است. مناسبتی که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، می‌تواند فرصتی برای بازخوانی پیوند میان اندیشه غدیر، انقلاب اسلامی و مسیر ترسیم‌شده از سوی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب باشد.

در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد شاهرخی، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر ضمن تشریح ابعاد مختلف واقعه غدیر، بر ضرورت برگزاری باشکوه جشن‌های مردمی، معرفت‌افزایی نسل جوان و حرکت مسئولان در مسیر حکومت علوی تأکید کرده است.

غدیر؛ فراتر از یک مناسبت تاریخی

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به اهمیت عید سعید غدیر اظهار داشت: عید غدیر یکی از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی است که باید با شکوه، عظمت و در عین حال با بصیرت و معرفت‌افزایی گرامی داشته شود.

این مناسبت فرصتی ارزشمند برای آشنا کردن نسل جوان با شخصیت امیرالمؤمنین (ع) است

وی ادامه داد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای آشنا کردن نسل جوان با شخصیت امیرالمؤمنین (ع)، جایگاه ولایت و پیام‌های ماندگار واقعه غدیر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد افزود: امسال این مناسبت با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) نیز مقارن شده و این تقارن، مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی را برای تبیین مفاهیم غدیر و انقلاب اسلامی سنگین‌تر می‌کند.

سه پیام مهم واقعه غدیر

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه واقعه غدیر از ابعاد مختلفی دارای اهمیت است، تصریح کرد: نخستین پیام غدیر، مسئله ولایت و حاکمیت الهی است؛ موضوعی که از طریق امام معصوم در جامعه اسلامی تحقق پیدا می‌کند و از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب اسلام به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: پیام دوم غدیر، معرفی شخصیتی است که در تاریخ اسلام جایگاهی بی‌بدیل دارد. امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) شخصیتی است که لقب «امیرالمؤمنین» به طور اختصاصی برای ایشان به کار می‌رود و این جایگاه نشان‌دهنده عظمت شخصیت آن حضرت است.

حجت‌الاسلام شاهرخی گفت: سومین پیام غدیر نیز ارائه الگوی حکمرانی علوی برای جامعه اسلامی است؛ الگویی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم و باید در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

حکومت علوی؛ معیار سنجش عملکرد مسئولان

همه مسئولان و مدیران باید عملکرد خود را با معیارهای حکومت علوی بسنجند

امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین (ع) اظهار داشت: همه مسئولان و مدیران باید عملکرد خود را با معیارهای حکومت علوی بسنجند و بررسی کنند که تا چه میزان در مسیر تحقق عدالت، خدمت به مردم و ارزش‌های اسلامی حرکت کرده‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در بسیاری از عرصه‌ها حرکت‌های ارزشمندی صورت گرفته و کشور در حوزه‌هایی مانند استقلال، عزت ملی، ایستادگی در برابر دشمنان و حفظ گفتمان انقلاب اسلامی موفق عمل کرده است، اما همچنان برای رسیدن به قله‌های مورد نظر فاصله داریم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

امامین انقلاب؛ پرچمداران احیای گفتمان غدیر

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نقش مهمی در احیای مفاهیم غدیر در دوران معاصر داشته‌اند، گفت: امام راحل عظیم‌الشأن و امام شهید، پرچم حکومت علوی را در دست گرفتند و میراثی گرانسنگ برای ملت ایران به یادگار گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های این میراث، تکیه نکردن بر دشمن و حفظ عزت و استقلال کشور است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد ادامه داد: امامین انقلاب اسلامی این فرهنگ را در جامعه نهادینه کردند که عزت، اقتدار و پیشرفت کشور از مسیر اتکا به خداوند، مردم، اسلام، قرآن و ظرفیت‌های داخلی حاصل می‌شود.

جشن‌های غدیر؛ فرصتی برای تبیین جایگاه ولایت و افزایش بصیرت

مراسم‌های عید غدیر امسال نیز با شکوه، عظمت، انسجام اجتماعی و معرفت‌افزایی همراه باشد

نماینده ولی فقیه در لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت جشن‌های مردمی غدیر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و برگزاری جشن‌های عید غدیر باید علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، زمینه افزایش معرفت، بصیرت و آشنایی بیشتر جامعه با پیام‌های غدیر را فراهم کند.

وی افزود: امیدواریم مراسم‌های عید غدیر امسال نیز با شکوه، عظمت، انسجام اجتماعی و معرفت‌افزایی همراه باشد و بتواند در ترویج فرهنگ ولایت، عدالت و سبک زندگی علوی در جامعه اثرگذار باشد.