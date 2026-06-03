مقیمی: توجه به امنیت غذایی از الزامات سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه اجتماعی و سلامت و امنیت غذایی شهرستان که با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به‌ ویژه شهدای خدمت، سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد و همچنین در آستانه عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: امروز بحران‌های اجتماعی نسبت به گذشته تأثیر بیشتری بر جامعه دارند و بسیاری از این مسائل متأثر از تغییر در هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه جامعه ایران جامعه‌ای سنتی با ریشه‌های عمیق فرهنگی و اسلامی است، افزود: همین ویژگی موجب می‌شود برخی ناهنجاری‌ها در جامعه نمود بیشتری داشته باشند.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تک‌ بعدی نیستند، تصریح کرد: مسائلی مانند بیکاری، فقر، طلاق و گرایش به مصرف مواد مخدر از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم نمایند.

مقیمی همچنین به تأثیر فضای مجازی بر تغییر الگوهای رفتاری در جامعه اشاره کرد و گفت: جامعه سنتی ما به شدت تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته و این فضا در تغییر اولویت‌ها و هنجارهای اجتماعی نقش قابل توجهی دارد.

وی با تأکید بر اینکه جامعه بدون سنت جامعه‌ای بی‌ریشه است، ادامه داد: هرگونه توسعه‌ای که در جامعه دنبال می‌کنیم باید در بستر سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی شکل بگیرد تا بتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

فرماندار شفت به تغییر الگوی تغذیه در جامعه اشاره کرد و افزود: در گذشته سفره در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه رفیع و حرمت خاصی داشت و محل شکل‌گیری هنجارها، انگاره های فرهنگی و تربیت فرزندان بود، اما امروزه این جایگاه تا حدودی کمرنگ شده است.

وی با بیان اینکه خانواده ایرانی صرفاً محل سکونت نیست بلکه نهادی با کارکردهای مهم فرهنگی و تربیتی است، گفت: باید برای تقویت این نهاد مهم اجتماعی تلاش کنیم.

مقیمی همچنین با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت غذایی در جامعه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از بیماری‌های گوارشی در کشور ناشی از مصرف غذاهای ناسالم است و توجه به سلامت تغذیه در خانواده‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش این بیماری‌ها داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم، باید با تقویت بنیان خانواده و ترویج الگوهای صحیح تغذیه و سبک زندگی سالم در جامعه گام برداریم.