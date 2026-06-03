به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حبیب موسوی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جهت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر زنجان خبر داد و افزود: در اجرای برنامه فرهنگی شادراه کودکانه غدیر واقع در خیابان فرودگاه محدودیت تردد از ساعت ۱۶ در خیابان مطهری (جاده فرودگاه) تا خیابان روزبه و خیابان درمانگاه تا پایان مراسم اعمال خواهد شد.

وی یادآور شد: از ساعت ۲۴ امشب در جهت اجرای برنامه اجتماع بزرگ رهروان غدیر، محدودیت ترافیکی از چهار راه امیرکبیر تا چهار راه صدرجهان نیز شروع می شود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.