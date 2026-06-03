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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

موسوی: محدودیت‌های ترافیکی عید غدیر در زنجان اعمال می‌شود

موسوی: محدودیت‌های ترافیکی عید غدیر در زنجان اعمال می‌شود

زنجان - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جهت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حبیب موسوی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جهت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در شهر زنجان خبر داد و افزود: در اجرای برنامه فرهنگی شادراه کودکانه غدیر واقع در خیابان فرودگاه محدودیت تردد از ساعت ۱۶ در خیابان مطهری (جاده فرودگاه) تا خیابان روزبه و خیابان درمانگاه تا پایان مراسم اعمال خواهد شد.

وی یادآور شد: از ساعت ۲۴ امشب در جهت اجرای برنامه اجتماع بزرگ رهروان غدیر، محدودیت ترافیکی از چهار راه امیرکبیر تا چهار راه صدرجهان نیز شروع می شود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6849329

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