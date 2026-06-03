سازمان بازرسی باید «چشم بینای نظام» و حامی مدیران در حل مشکلات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان مرکز منطقه ۴ و ادارهکل بازرسی استان همدان، با تبیین شاخصهای حکمرانی علوی، اظهار کرد: راز تقرب امیرالمؤمنین علی (ع) به پیامبر گرامی اسلام (ص)، تنها در شجاعت آن حضرت نبود، بلکه «صداقت» و «امانتداری» ایشان بود که در سیره مدیریتی این امام بزرگوار نمود عینی پیدا میکرد و امروز این شاخصها باید تراز اصلی مسئولیت در نظام اسلامی باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه سازمان بازرسی در ساختار حاکمیتی، افزود: سازمان بازرسی به عنوان «چشم بینای نظام»، نقش کلیدی در صیانت از سلامت اداری دارد و مأموریت اصلی سازمان بازرسی است که اجازه ندهد متخلفان با سوءمدیریت یا فساد، کام مردم را تلخ کنند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه «امانتداری» در مناصب حکومتی تعریفی مشخص دارد، خاطرنشان کرد: امانتداری به معنای واقعی یعنی مسئولیتها باید به دست کسانی سپرده شود که از عرضه، قابلیت و لیاقت کافی برای انجام وظایف برخوردار باشند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به نظارتها، تصریح کرد: رویکرد مجموعههای نظارتی باید به سمت تسهیلگری باشد؛ به این معنا که در عینِ اعمال نظارت دقیق و قانونی، حامی صادقانه مدیران در رفع موانع و حل گرههای کشور باشیم تا مسیر توسعه و خدمت به مردم هموار شود.
آیت الله شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزش والای صندلیهای مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی، گفت: صندلیهایی که مدیران بر آن تکیه زدهاند، به سادگی به دست نیامده است؛ پای هر یک از این صندلیها، خون شهدای والامقام و ایثار فرماندهان ما ریخته شده است.
وی در پایان تأکید کرد: همه مسئولان در برابر مردم و خون پاک شهدا مسئول هستند و باید با خدمترسانی بیمنت و هوشمندانه، پاسدار ارزشهایی باشند که نظام اسلامی بر پایه آن بنا شده است.
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