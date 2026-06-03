به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی ظهر چهارشنبه در سفر به اردستان، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی رمضان، حدود چهار هزار و دویست مگاوات نیروگاه‌های کشور و تعداد زیادی دکل‌های برق آسیب دید، ولی به لطف خدا امسال وضع ما در حوزه خاموشی‌ها نسبت به گذشته بهتر خواهد بود و حدود نه ماه گذشته را بدون خاموشی در هیچ بخشی عبور کردیم.

وی افزود: دشمنان در خلال مذاکره به ما حمله کرده و رهبر انقلاب را شهید کردند و تعدادی بسیاری از فرماندهان و فرزندان این کشور در مدرسه میناب نیز به شهادت رسیدند، ملت ایران واقعا سختی کشیده‌اند اما خواهند ایستاد و این ایستادگی در تاریخ ثبت خواهد شد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: روند خوبی در احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کشور وجود دارد، همراهی و همبستگی ملی باید در مردم ایجاد شود و در تامین یک شبکه پایدار، همکاری و رعایت مصرف کنند برای مثل هر شخصی به اندازه خودش در خاموش کردن لامپ اضافی و کم کردن کولر می‌تواند کمک کند.

علی‌آبادی تصریح کرد: از مشارکت‌ سرمایه‌گذاران‌ حمایت می‌کنیم، باید وقتی بازارهای ثانویه راه‌اندازی شد مصرف کنندگان پرمصرف را اول به آن بازارها هدایت کنیم اگر چنانچه مصرف‌ خود را نتوانستند تنظیم کنند با روش های دیگه برخورد می‌کنیم.

وی بیان کرد: حکمران فقط دولت نیست، حکمران همه ملت هستند و حاکمیت با مردم بوده، امروز مردم بخشی از حاکمیت هستند که تعداد زیادی از آنان در پروژه های مهم مشارکت کرده و در حکمرانی ایفای نقش می‌کنند.

وزیر نیرو تاکید کرد: ما به عنوان وزارتخانه‌ها تنظیم‌گر هستیم که این حکمرانی بتواند به صورت مناسبی عملکرد داشته باشد و تک تک آحاد ملت ایران در این حکمرانی نقش دارند و این نقشی که ایفا می‌شود بسیار تاثیرگذار است.

علی‌آبادی یادآور شد: تمرکز بر نیروگاه‌های خورشیدی به‌دلیل رویکردی بوده که از آن به عنوان یک شاخص بین المللی موسسه جهانی انرژی‌های تاکید بر توسعه مبتنی بر تجدیدپذیر نام برده می‌شود و تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در این دوره انجام شده همه متمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر است.