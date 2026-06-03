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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

عبور از شرایط کم‌آبی استان سمنان نیازمند مشارکت همگانی بر مدیریت مصرف

عبور از شرایط کم‌آبی استان سمنان نیازمند مشارکت همگانی بر مدیریت مصرف

سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان خواستار اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت منابع آبی شد و گفت: عبور از شرایط کم‌آبی استان سمنان نیازمند مشارکت همگانی بر مدیریت مصرف است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی در محل استانداری سمنان خواستار اتخاذ رویکردی جامع برای مدیریت منابع آبی استان شد و افزود: با کاهش ناترازی آب مواجه هستیم که عبور از آن تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است.

وی توضیح داد: تامین منابع آب تا زمانی الگو مشخص و برنامه ریزی منسجم برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی موجود وجود نداشته باشد، کارآمد نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تاکید به اینکه با اصلاح الگو مصرف در شرایط فعلی می توان روند ناترازی را کنترل کرد، ادامه داد: برای تحقق این هدف گذاری نیاز به آگاهی بخشی مستمر است.

ایلیات خواستار ورود مجموعه های فرهنگی برای حساس تر کردن جامعه نسبت به هشدار منابع آبی و لزوم صرفه جویی شد و اضافه کرد: این رویکرد با تلفیق اقدامات اجرایی، فرهنگ سازی مستمر و مدیریت مصرف رخ خواهد داد.

وی خواستار انتقال تصمیمات و مصوبات حوزه ای به صورت منظم به فرمانداری های شهرستان ها شد و اضافه کرد: این باعث تصمیم گیری بهتر مسئولان محلی و پاسخگو بودن آن ها نسبت به دغدغه و مطالبات مردم خواهد شد.

کد مطلب 6849353

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