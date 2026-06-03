غدیر باید زنده و پررنگ در جامعه باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار مدیران و ائمه جماعات کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نکا، عید غدیر را محور وحدت و هویت دینی مسلمانان دانست و گفت: عید غدیر خم بزرگ‌ترین عید مسلمانان است و باید با برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی مؤثر، زمینه زنده نگه داشتن هرچه بیشتر این عید بزرگ را فراهم کنیم، زیرا دشمنان در تلاش هستند آثار دین و نام مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در جامعه کم‌رنگ و فراموش شود.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ غدیر افزود: باید تبلیغ و تبیین واقعه غدیر را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهیم و در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. همچنین لازم است برای احیای فرهنگ غدیر و انتقال پیام‌های آن به نسل جوان، برنامه‌ریزی‌های منسجم و هدفمند صورت گیرد.

امام جمعه نکا با اشاره به نقش مهم مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: اگر هیئت‌های امنا و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با یکدیگر هماهنگ، متحد و هم‌افزا باشند، می‌توانند برنامه‌های جذاب و اثرگذاری را برای اقشار مختلف جامعه طراحی و اجرا کنند.

محمدی با تأکید بر اهمیت جذب نسل جوان به مساجد و فعالیت‌های فرهنگی گفت: باید بررسی شود که تاکنون برای جذب جوانان چه اقداماتی انجام شده است و در ادامه نیز با طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع، جذاب و متناسب با نیازهای آنان، زمینه حضور گسترده‌تر جوانان در مساجد فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نان اشاره کرد و افزود: تغییرات و تصمیمات مربوط به وضعیت نان باید به‌صورت تدریجی اجرا می‌شد تا زمینه همراهی و پذیرش بهتر آن در جامعه فراهم شود.

امام جمعه نکا همچنین بر ضرورت نظارت و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: بحث نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها باید به‌صورت دقیق و مستمر مدیریت شود تا از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: هر جا اخلاص، همفکری و هم‌افزایی وجود داشته باشد، دستیابی به اهداف و اجرای موفق برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.