به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیهای از مردم استان برای حضور در مراسمهای عید سعید غدیر خم، سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، یادبود شهدای ۱۵ خرداد و مهمانی کیلومتری غدیر دعوت کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ علی بن ابی طالب وَ الْأَئِمَّهِ المعصومین عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ »
تقارن عید بزرگ سعید غدیر خم با سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (قدس سره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و احیاگر اسلام ناب محمدی(ص)، فرصتی برای ریشه یابی مشکلات بشریت در اثر فاصله گرفتن از امامت و ولایت و جستجوی راه نجات و سعادت در پرتو هدایت حجت معصوم خداست که تحقق مقدمات این بازگشت به اصل در عصر غیبت امام عصر ارواحنا فداه با هدایت ولایت فقیه راهبری می شود و عزت و اقتدارِ امروز ایران اسلامی و جبهه مقاومت مرهون پرچمداری ولی فقیه زمان و اندیشههای ژرف و راهبردهای الهی امامین انقلاب است.
جامعهی اسلامی با چشم امید به طلوع خورشید ولایت عظمی در سالروز عید غدیر خم ، اما در سوگِ بنیانگذار نهضتِ حسینیِ عصر حاضر و شهدای گرانقدر خویش بویژه قائد شهید امت حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنه ای(رضواناللهتعالی علیه) گرد هم می آیند.
تقارن این ایام با سالروز حماسه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، یادآورِ ایستادگیِ مردمِ غیور ایران در برابر ظلم و استبداد و سرآغازِ پیروزیِ انقلاب اسلامی است.
عید ولایت امسال نیز با برگزاری میهمانی کیلومتری غدیر مظهر اوجِ شکوهِ ولایتمداری و ابراز ارادت و اعلام نیاز به حضور حجت خدا و تجدیدِ عهدِ امت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، از عموم مردم ولایتمدار و قدرشناس خراسان جنوبی که در بیش از ۹۰ روز گذشته با حضور پرشور خود در صحنه، شگفتی ساز شده اند دعوت مینماید در امتداد حضور دشمن شکن خود، در مراسمات گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، یادبود شهدای حماسه ۱۵ خرداد و مهمانی کیلومتری غدیر در سراسراستان، ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، وحدت و اقتدارِ خویش در سایه رهبریِ حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشته و اثبات نمایند که تا آخرین نفس در پاسداری از انقلاب اسلامی و حراست از وجب به وجب خاک پاک میهن اسلامی ایستادهاند و تا پیروزی کامل در برابر آمریکای جنایتکار و محو غده سرطانی و رژیم کودککش و دیوسیرت صهیونی از پای نخواهند نشست.
نظر شما