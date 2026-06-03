دعوت شورای هماهنگی تبلیغات گیلان برای حضور در مراسم ۱۴ خرداد و غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت فرارسیدن یومالله چهاردهم خرداد، سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و عید سعید غدیر خم، بیانیه صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
یومالله چهاردهم خرداد برای ملت شریف و مبارز ایران یادآور یکی از غمانگیرترین و سرنوشتسازترین ایام تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ روزی که روح بلند و ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) پس از یک عمر مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، خدمت صادقانه به امت اسلامی و مبارزه خستگیناپذیر با طاغوت و استکبار جهانی، با قلبی سرشار از ایمان و اطمینان به وعدههای الهی به ملکوت اعلا پیوست و موجی از اشک و اندوه را در سراسر کشور و نیز فراتر از مرزهای جغرافیایی برانگیخت.
امام خمینی (ره) فقیهی وارسته، مرجعی برجسته و احیاگر اندیشه ناب اسلامی در عصر حاضر بود که با اتکا به آموزههای حیاتبخش دین مبین اسلام و تکیه بر اراده ملت مومن و انقلابی ایران، بساط رژیم ستمشاهی و نظام استبدادی را برچید و انقلابی بزرگ، مردمی و الهی را بنیان نهاد. نهضت عظیمی که به رهبری آن عبد صالح خدا شکل گرفت، تنها به مرزهای ایران محدود نماند بلکه پیام عزت، استقلال، عدالتخواهی و آزادیطلبی را به ملتهای آزاده جهان رساند و افق تازهای از امید، خودباوری و مبارزه با سلطه و استکبار جهانی بهویژه آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی را فراروی جوامع مسلمان و حقطلب جهان گشود.
پس از ارتحال جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی، ملت ایران در یکی از حساسترین و سرنوشت سازترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفت؛ در آن برهه خطیر، تدبیر، بصیرت و دوراندیشی مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) برای تداوم مسیر نورانی انقلاب اسلامی، جلوهای از حکمت و هدایت الهی را آشکار ساخت. رهبری حکیمانه و هوشمندانه قائد شهید انقلاب اسلامی در طول دههها، کشتی انقلاب اسلامی را در میان امواج پرتلاطم حوادث، تهدیدها و توطئههای گوناگون با صلابت و اقتدار هدایت کرد و زمینهساز تثبیت امنیت، پیشرفت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف شد. بیتردید، استمرار حرکت انقلاب در مسیر آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر آن، مرهون هدایت پیامبرگونه و مدیریت مدبرانه رهبر شهید انقلاب اسلامی است که توانست کشور را از گردنههای دشوار عبور داده و به قلههای امید و پیشرفت برساند.
تقارن یومالله چهاردهم خرداد با عید سعید غدیر خم، فرصت مغتنمی برای بازخوانی ابعاد گوناگون شخصیت الهی، فکری و سیاسی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و قائد شهید امت اسلامی امام خامنهای (رضوان الله علیه) و مجالی ارزشمند برای تجدید بیعت با مقام معظم رهبری آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) و همچنین پاسداشت مجاهدتها و خدمات خالصانه امامین انقلاب اسلامی و تجلیل از شخصیت برجسته و اثرگذار آنان است که عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای اسلام، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی وقف کردند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای (ره)، ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بهویژه شهید آیتالله احسانبخش (نماینده فقید ولیفقیه در استان گیلان) و همچنین شهدای عظیمالشان جنگهای تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، از عموم مردم شریف، مومن و همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا در مراسم سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم به یاد قائد شهید امت اسلامی امام خامنهای (قدس سره) و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای (حفظه الله) در سراسر استان حضوری گسترده و پرشور داشته باشند و جلوهای ماندگار از وحدت، وفاداری، بصیرت و انسجام ملی را به نمایش بگذارند. مراسم محوری سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۱۴/۳/۱۴۰۵ با سخنرانی حجتالاسلام علی سعیدی (رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا) و ستایشگری حاج محمود تاری در مصلای امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار میشود.
بیتردید مردم غیور، بصیر و ولایتمدار گیلان که با برگزاری بیش از نود شب تجمع و سوگواری در فراق قائد شهید امت اسلامی امام خامنهای (رضوان الله علیه) در جای جای استان حماسههای ماندگاری آفریدهاند با حضور گسترده و باشکوه خود در مراسم سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاباسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و عید سعید غدیر خم و همچنین تجدید بیعت با مقام معظم رهبری آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) به دشمنان اسلام و ایران اسلامی ثابت خواهند کرد که تا آخرین نفس در پاسداری از انقلاب اسلامی و حراست از وجب به وجب خاک پاک میهن اسلامی ایستادهاند و تا آخرین قطره خون خود تا پیروزی کامل در برابر استکبار جهانی بهویژه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و نابودی کامل غده سرطانی رژیم کودککش و دیوسیرت صهیونیستی مقاومت خواهند کرد.
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