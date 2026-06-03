خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: عید سعید غدیر خم در فرهنگ اسلامی تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نماد تداوم مسیر هدایت، ولایت و رهبری الهی در جامعه اسلامی به شمار میرود واقعهای که پیامبر اکرم(ص) در واپسین روزهای عمر شریف خود، به فرمان الهی، تکلیف آینده امت اسلامی را روشن و با معرفی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به عنوان جانشین خود، راه هدایت مسلمانان را برای همیشه ترسیم کرد.
با وجود گذشت قرنها از این رویداد بزرگ، پیامهای غدیر همچنان زنده، کاربردی و راهگشا است بسیاری از اندیشمندان و فعالان فرهنگی معتقدند جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی آموزههای غدیر و سیره علوی نیاز دارد؛ آموزههایی که میتواند در حوزههای مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی راهنمای نسل جدید باشد.
در همین راستا، سعیده لشکری، فعال قرآنی و مذهبی شهرستان بیجار، در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین ابعاد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی واقعه غدیر پرداخت و آن را نقشه راهی برای تربیت نسل مؤمن و مسئولیتپذیر دانست.
غدیر؛ تداوم رسالت و تضمین مسیر هدایت
لشکری در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه عید غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: عید سعید غدیر خم از مهمترین و سرنوشتسازترین مناسبتهای جهان اسلام است؛ روزی که پیامبر اکرم(ص) به فرمان خداوند متعال، مسئله ولایت را به عنوان ادامه مسیر رسالت تبیین و آینده امت اسلامی را مشخص کرد.
وی افزود: در نگاه شیعه، غدیر تنها یک جشن مذهبی یا مناسبت تاریخی نیست، بلکه عید ولایت، بصیرت و استمرار هدایت الهی است. پیام غدیر محدود به یک مقطع زمانی خاص نیست و برای تمامی نسلها و جوامع اسلامی، پیامآور آگاهی، مسئولیت و حرکت در مسیر حق است.
این فعال قرآنی تصریح کرد: اگر فلسفه غدیر به درستی برای نسل جدید تبیین شود، بسیاری از آسیبهای ناشی از سردرگمیهای فکری و فرهنگی کاهش خواهد یافت؛ زیرا غدیر انسان را با مفهوم صحیح رهبری، مسئولیت اجتماعی و تعهد دینی آشنا میکند.
نقش غدیر در هویتبخشی به نسل جوان
یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید این فعال فرهنگی، تأثیر آموزههای غدیر بر شکلگیری هویت دینی نسل جوان بود.
لشکری با بیان اینکه جوانان امروز در معرض هجمههای گسترده فرهنگی قرار دارند، گفت: فضای رسانهای و مجازی، سبکهای مختلف زندگی را به نسل جوان عرضه میکند و در چنین شرایطی، تقویت هویت دینی و اعتقادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: آشنایی نوجوانان و جوانان با معارف غدیر میتواند قدرت تحلیل، بصیرت و تشخیص آنان را افزایش دهد و زمینه انتخاب آگاهانه مسیر زندگی را فراهم سازد.
به گفته وی، یکی از مهمترین پیامهای غدیر برای نسل امروز، ضرورت حرکت آگاهانه در مسیر ارزشهای الهی و پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی است.
این فعال مذهبی خاطرنشان کرد: جامعهای که جوانان آن با فرهنگ ولایت، مسئولیتپذیری و اخلاق اسلامی تربیت شوند، در برابر آسیبهای اجتماعی و فرهنگی نیز مقاومتر خواهد بود.
غدیر زمانی ماندگار میشود که از شعار به عمل برسد
لشکری در ادامه با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن آموزههای غدیر در زندگی روزمره اظهار کرد: یکی از چالشهای فرهنگی امروز این است که گاهی مفاهیم ارزشمند دینی در حد شعار باقی میماند، در حالی که اثرگذاری واقعی زمانی محقق میشود که این آموزهها در رفتار فردی و اجتماعی نمود پیدا کند.
وی افزود: اگر بخواهیم فرهنگ غدیر در جامعه نهادینه شود، باید مفاهیم آن را از عرصه گفتار به میدان عمل وارد کنیم.
به گفته این فعال قرآنی، عدالتخواهی، امانتداری، خدمت به مردم، رعایت حقوق دیگران، صداقت، مسئولیتپذیری و پایبندی به اصول اخلاقی از مهمترین آموزههای مکتب علوی است که باید در همه سطوح جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هر اندازه فاصله میان گفتار و رفتار کمتر شود، تأثیرگذاری فرهنگ دینی در جامعه نیز بیشتر خواهد شد.
خانواده؛ نخستین مدرسه انتقال فرهنگ ولایت
لشکری نقش خانواده را در تربیت نسل آینده بسیار تعیینکننده دانست و گفت: خانواده نخستین و مهمترین نهاد تربیتی جامعه است و بخش عمده شخصیت و باورهای فرزندان در همین محیط شکل میگیرد.
وی افزود: والدین میتوانند با بهرهگیری از مناسبتهایی همچون عید غدیر، فرزندان خود را با شخصیت و سیره امیرالمؤمنین(ع) آشنا کنند.
این فعال مذهبی ادامه داد: زمانی که کودکان از سنین پایین با مفاهیمی همچون عدالت، مهربانی، گذشت، خدمت به مردم و احترام به دیگران آشنا شوند، این ارزشها به تدریج در رفتار و سبک زندگی آنان نهادینه خواهد شد.
لشکری تأکید کرد: معرفی شخصیت حضرت علی(ع) نباید صرفاً در قالب روایتهای تاریخی انجام شود، بلکه باید ابعاد کاربردی زندگی آن حضرت برای نسل جدید تبیین شود تا بتوانند ارتباط عمیقتری با این الگوی بزرگ انسانی برقرار کنند.
ظرفیت مساجد و هیئتها برای ترویج فرهنگ غدیر
این فعال فرهنگی و قرآنی شهرستان بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نهادهای دینی و فرهنگی در گسترش معارف غدیر اشاره کرد و گفت: مساجد، هیئتهای مذهبی، مؤسسات قرآنی و فعالان فرهنگی از مهمترین ظرفیتهای ترویج فرهنگ ولایت در جامعه هستند.
وی افزود: این مجموعهها میتوانند با طراحی برنامههای متناسب با نیازهای نسل جوان، پیام غدیر را به شیوهای جذاب، اثرگذار و ماندگار منتقل کنند.
به گفته لشکری، برگزاری جشنهای مردمی، نشستهای معرفتی، محافل قرآنی، مسابقات فرهنگی، تولید محتوای چندرسانهای و استفاده از ظرفیت رسانهها میتواند نقش مهمی در تعمیق فرهنگ غدیر داشته باشد.
وی تصریح کرد: امروز برای ارتباط با نسل جوان باید از شیوههای نوین و زبان قابل فهم آنان بهره گرفت تا پیامهای دینی با اثرگذاری بیشتری منتقل شود.
جامعه امروز نیازمند الگوی مدیریتی و اخلاقی علوی است
لشکری با اشاره به نیازهای جامعه معاصر گفت: یکی از مهمترین دلایل ماندگاری شخصیت امیرالمؤمنین(ع)، جامعیت ایشان در عرصههای مختلف زندگی است.
وی افزود: حضرت علی(ع) در کنار شجاعت، علم و اقتدار، نماد عدالت، مهربانی، مردمداری و خدمتگزاری نیز بود و همین ویژگیها ایشان را به الگویی بینظیر برای همه دورانها تبدیل کرده است.
این فعال مذهبی اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهای اخلاقی و مدیریتی برگرفته از سیره علوی نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران میتوانند با الگوگیری از شیوه حکمرانی حضرت علی(ع)، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.
به گفته لشکری، روحیه خدمتگزاری، پاسخگویی، عدالتمحوری و توجه به کرامت انسانها از مهمترین ویژگیهای مدیریتی مکتب علوی است که میتواند بسیاری از مشکلات و چالشهای اجتماعی را کاهش دهد.
غدیر؛ فرصتی برای بازگشت به ارزشهای انسانی
این فعال قرآنی در بخش پایانی سخنان خود، غدیر را فرصتی برای بازخوانی ارزشهای اصیل اسلامی و انسانی دانست و گفت: پیام غدیر تنها متعلق به شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه پیام آن درباره عدالت، اخلاق، کرامت انسانی و مسئولیتپذیری برای همه جوامع بشری قابل بهرهبرداری است.
وی افزود: هر اندازه بتوانیم سبک زندگی علوی را در جامعه گسترش دهیم، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی کشور فراهم خواهد شد.
غدیر تنها یادآور یک حادثه تاریخی نیست؛ بلکه منشوری جامع از اصول اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و مدیریتی است که میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع امروز باشد.
در شرایطی که نسل جوان با چالشهای متعددی در حوزه هویت، فرهنگ و سبک زندگی مواجه است، بازگشت به آموزههای غدیر و سیره امیرالمؤمنین(ع) میتواند راهی مطمئن برای تربیت نسلی مؤمن، آگاه، عدالتخواه و مسئولیتپذیر باشد.
آنچه از سخنان این فعال قرآنی و مذهبی برمیآید، این است که ترویج فرهنگ غدیر تنها با برگزاری مراسم و جشنها محقق نمیشود، بلکه نیازمند جاری شدن ارزشهای علوی در متن زندگی فردی و اجتماعی است؛ ارزشهایی که اگر به درستی فهم و اجرا شوند، میتوانند زمینهساز شکلگیری جامعهای اخلاقمدار، عدالتمحور و برخوردار از سرمایه اجتماعی قوی باشند؛ جامعهای که در آن آموزههای غدیر نه یک شعار، بلکه سبک زندگی مردم خواهد بود.
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