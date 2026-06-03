پذیرایی از زائران جمکران با برپایی سفره ۱۲ هزار نفره در شام عید غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، وحید متقیان عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام منتهی به عید سعید غدیر خم، مجموعه مواکب آستان مقدس مسجد جمکران از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه با استقرار و فعالیت مستمر، خدمات متنوعی را به زائران، نمازگزاران و مجاوران این مکان مقدس ارائه می دهند.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای پذیرایی از خیل مشتاقان اهل بیت(ع) افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۱۴ هزار پرس صبحانه میان زائران توزیع می‌شود و همچنین بالغ بر ۴۰ هزار پرس غذای گرم برای پذیرایی از حاضران در مسجد مقدس جمکران تدارک دیده شده است.



مدیر مواکب آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: این خدمات در راستای تکریم زائران و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در مراسم‌های مرتبط با عید ولایت پیش‌بینی شده و مواکب به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات خواهند بود.



سفره اطعام غدیر در شام عید برپا می‌شود



متقیان با اشاره به ویژه‌برنامه‌های پیش‌بینی شده برای شب عید غدیر گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام، برپایی سفره اطعام غدیر در آستان مقدس مسجد جمکران است که با ظرفیت ۱۲ هزار نفر در شام عید برگزار خواهد شد.



وی افزود: در این آیین، هزاران نفر از ارادتمندان و دوستداران امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) میهمان سفره‌ای خواهند بود که به مناسبت عید ولایت و در فضایی معنوی گسترده برپا می‌شود.



مدیر مواکب آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی نقش مهمی در اجرای این برنامه‌ها دارد، تصریح کرد: خیران و نیکوکاران می‌توانند در برپایی سفره اطعام غدیر و تأمین بخشی از هزینه‌های این طرح معنوی سهیم شوند.



وی گفت: علاقه‌مندان به مشارکت در این اقدام فرهنگی و مذهبی می‌توانند برای سهیم شدن در سفره اطعام غدیر، عدد ۸ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۱۳ ارسال کنند تا زمینه همراهی و مشارکت آنان فراهم شود.



متقیان خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف گسترش فرهنگ اطعام، تکریم زائران و ترویج معارف مرتبط با واقعه غدیر خم انجام می‌شود و تلاش شده است خدمات پیش‌بینی شده پاسخگوی حضور گسترده زائران در این ایام باشد.

