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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

پویش یا «علی مدد» در ارومیه

پویش یا «علی مدد» در ارومیه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از پویش «یا علی مدد» با حضور مردم ولایی ارومیه را می بینید.

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کد مطلب 6849656

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