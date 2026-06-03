https://mehrnews.com/x3cdQV ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ کد مطلب 6849656 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ پویش یا «علی مدد» در ارومیه ارومیه - در این فیلم تصاویری از پویش «یا علی مدد» با حضور مردم ولایی ارومیه را می بینید. دریافت 6 MB کد مطلب 6849656 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن ۲ کیلومتری غدیر در تربت حیدریه پویش «یا علی مددی» در خراسان جنوبی یاسوجی ها به پویش «نبا عظیم» پیوستند پویش «به عشق علی» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد برچسبها طرح پویش چشم به راه مهمونی غدیر امام علی(ع)
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