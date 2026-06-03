ماجرای برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی همواره در مواقع کسری‌های ناشی از شرایط خاص و بحران، با تخصیص خط اعتباری با عاملیت بانک رفاه کارگران، از مساعدت به سازمان تأمین اجتماعی دریغ نکرده و در سال گذشته با آغاز جنگ ۱۲ روزه در خرداد و جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی و شرایط خاص کشور و کاهش وصول حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی در دو مرحله از همکاری به هنگام بانک مرکزی بهره گرفت.

با وقوع جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ همت کسری برای پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان با تخصیص ۳۰ همت خط اعتباری تامین و مجموع ظرفیت خط اعتباری مورد استفاده سازمان تأمین‌اجتماعی به ۴۵ همت رسید که تعامل و همکاری بانک مرکزی در استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران با سازمان تأمین‌اجتماعی و استفاده از ظرفیت آن بانک در پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و سایر خدمات به آن عزیزان در طول سال استمرار یافت.

با وقوع جنگ رمضان نیز، گرچه سازمان تأمین اجتماعی توانست پرداخت حقوق بیش از ۵ میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان را در ایام جنگ از منابع خود تامین کند ولی منابع سازمان برای پرداخت عیدی بازنشستگان به مبلغ حدود ۴۳ همت کافی نبود؛ در این مرحله نیز، در شدیدترین ایام جنگ ۴۰ روزه، در جلسه مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با رئیس کل بانک مرکزی، ایشان با تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری جدید به سازمان تأمین اجتماعی با عاملیت بانک رفاه کارگران موافقت و دستور فوری صادر کرد و ظرف همان روز با کمک این منابع، ۴۳ همت مجموع عیدی بازنشستگان واریز گردید.

سازمان تامین اجتماعی با توجه به تعهد و اهتمام نسبت به پرداخت کامل و حتی پیش از موعد تعهدات خود نظیر مستمری بیش از ۵ میلیون نفر بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرری بگیران بیمه بیکاری، تعهدات کوتاه مدت (از جمله مرخصی زایمان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت های درمانی و...)، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و نیز عیدی پرداختی به بازنشستگان که با مصوبه هیئت وزیران، افزایش دو برابری نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده داشت، با همکاری و همدلی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد اعم از خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی، در شدیدترین روزهای جنگ نیز با کمترین وقفه و تاخیری از انجام تعهدات قانونی و پرداخت های خود نداشت.

دو فقره خط اعتباری مذکور شامل یک خط ۴۵ همت مربوط به ایام جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ همت مربوط به پرداخت عیدی در ایام جنگ رمضان، دارای دوره زمانی است و در پایان دوره باید تسویه یا تمدید شوند و با انقضای مدت، ۴۵ همت خط اعتباری مورد اشاره، طبق روال و فرایندکلی، تا قبل از فرایند تمدید، بانک عامل به بانک مرکزی بدهکار و مبلغ مذکور به عنوان اضافه برداشت بانک عامل از بانک مرکزی محسوب می گردد. در این خصوص، بانک رفاه به محض درخواست سازمان تأمین اجتماعی، ۳۰ همت از ۴۵ همت مذکور را تمدید و فرایند رسیدگی به درخواست سازمان برای ۱۵ همت دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.

این سازمان ماهانه علاوه بر منابع درآمدی و نقدینگی حاصل از وصول حق بیمه که درآمد اصلی و غالب سازمان است، بخشی از فاصله درآمد/هزینه ماهانه خود را با استفاده از ابزارهای مالی از جمله تسهیلات بانکی جبران می‌کند و برای سال جاری با توجه به ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های سنتی و نوین در تامین منابع مالی مورد نیاز، استفاده از ظرفیت های متعددی نظیر توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات با بدهی ها تا ظرفیت ۷۰ همت، روش های اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی اوراق سپرده با تضمین سازمان به اعتبار مطالبات معوق بیمه ای، وصول اوراق مالی و دارایی بابت رد دیون دولت و برخی روش های نوین طراحی شده، کاستی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می کند.

در پایان خاطر نشان می‌گردد؛ از سال گذشته تاکنون، همواره و طی مراحل متعددی از حمایت و تصمیمات به‌هنگام رییس جمهوری برخوردار بوده ایم. معاون اول رئیس جمهوری که در بدو بروز هر مشکل، تاخیر احتمالی و نیاز به مساعدت‌های دولت، دلسوزانه و با اشراف و دغدغه مندی، سازمان را پشتیبانی نموده اند و در ایام عادی نیز پیگیر و مراقب روند صحیح امور سازمان بوده و هستند و علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی همواره از پشتیبانی دغدغه مندانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره مند بوده است تا اختلال و توقفی در پایداری ارائه خدمات مالی، بیمه‌ای و درمانی به جمعیت حدودا ۵۰ میلیون نفری تحت پوشش بویژه مستمری بگیران و بازنشستگان ایجاد نگردد.