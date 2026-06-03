به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد سادات شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردمی دهه ولایت و امامت که در میدان آزادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشور ولایت و استمرار مسیر رسالت تا قیامت محسوب میشود.
وی با تبریک دهه ولایت و امامت و گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، افزود: انقلاب اسلامی و عزت امروز ملت ایران مرهون رهبری امام راحل و استمرار همان مکتب ولایتمداری است که در غدیر پایهگذاری شد.
غدیر؛ تجلی ولایت الهی در جامعه اسلامی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به جایگاه ولایت در آموزههای دینی گفت: ولایت در درجه نخست از آن خداوند متعال است و پس از آن در مسیر انبیا، پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع) و در عصر غیبت در قالب ولایت فقیه استمرار مییابد.
وی تصریح کرد: هر اندازه جامعه اسلامی در مسیر ولایت حرکت کند، از انسجام، اقتدار و پیشرفت بیشتری برخوردار خواهد شد.
سادات با اشاره به شخصیت والای امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) افزود: آنچه نام و سیره امام علی (ع) را در تاریخ جاودانه کرده، اخلاص، عدالتخواهی و رنگ الهی گرفتن همه رفتارهای آن حضرت است.
وی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) نمونه کامل انسان الهی و الگوی جامع برای همه نسلهاست و جامعه اسلامی برای دستیابی به تعالی باید از سیره آن حضرت الهام بگیرد.
امامین انقلاب احیاگران فرهنگ ولایت
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در احیای هویت دینی مسلمانان گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دورانی که جهان تحت سلطه دو بلوک شرق و غرب قرار داشت، توانست دین و معنویت را به عرصه اداره جوامع بازگرداند.
وی افزود: امام راحل عزت را به ملت ایران بازگرداند و راهی را گشود که امروز با هدایت رهبر معظم انقلاب ادامه یافته است.
سادات اظهار کرد: بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان جهان، نقش امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را در تحولات منطقه و جهان مورد مطالعه قرار دادهاند و این نشاندهنده تأثیرگذاری مکتب ولایت در معادلات بینالمللی است.
اقتدار امروز ایران حاصل تمسک به ولایت است
وی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر توانسته بسیاری از اهداف راهبردی خود را محقق کند و این موفقیتها در سایه وحدت ملی و تبعیت از ولایت به دست آمده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در پی تضعیف امنیت، اقتدار و هویت ملی ایران بودند اما با هوشیاری مردم و هدایتهای رهبری به اهداف خود نرسیدند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها ثابت کردهاند که در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی، استقلال و آرمانهای انقلاب اسلامی استوار خواهند ماند.
ضرورت پاسداری از ارزشهای دینی و فرهنگی
سادات در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به ارزشهای دینی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: حفظ هویت اسلامی و انقلابی نیازمند هوشیاری در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی است.
وی افزود: جوانان باید بیش از پیش با معارف اهل بیت (ع)، فرهنگ غدیر و مبانی انقلاب اسلامی آشنا شوند تا بتوانند در برابر هجمههای فکری و فرهنگی دشمنان ایستادگی کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در پایان اظهار کرد: غدیر پیامآور ولایت، وحدت، اخلاص و مسئولیتپذیری است و تمسک به این آموزهها میتواند زمینهساز پیشرفت، عزت و اقتدار هرچه بیشتر جامعه اسلامی باشد.
نظر شما