ابراهیمی: غدیر، تداوم رسالت پیامبر(ص) و ضامن هدایت جامعه اسلامی است

حجتالاسلام محسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک عید غدیر، این روز بزرگ را ادامه مسیر رسالت پیامبر اسلام(ص) و نشانهای روشن از تعیین راه هدایت بشر دانست.
وی عید غدیر را فرصتی مهم برای تبیین جایگاه «ولایت» و «امامت» در اندیشه اسلامی دانست و اظهار کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه پیمانی الهی برای هدایت بشر است که در آن مسیر رهبری جامعه اسلامی به امامان معصوم(ع) سپرده شد؛ نعمتی بزرگ که ضامن هدایت و سعادت انسانها به شمار میآید.
امام جمعه بهاباد ادامه داد: امامت در حقیقت استمرار خط نبوت است و بدون آن، دین به کمال نمیرسد. واقعه غدیر جایگاه ولایت امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان محور هدایت جامعه اسلامی تبیین کرد؛ جایگاهی که تا تحقق عدالت جهانی ادامه خواهد داشت.
ابراهیمی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت در جامعه خاطرنشان کرد: پاسداری از نعمت ولایت و امامت وظیفهای همگانی است و پیام غدیر به ما میآموزد که با اتحاد و آگاهی از ارزشهای انقلاب اسلامی در برابر دشمنان دفاع کنیم.
وی با اشاره به تقارن ایام عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان الهی و همراهی مردم توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند و نظامی مبتنی بر ارزشهای دینی و مردمی پایهگذاری کند؛ نظامی که با وجود فشارها و دشمنیها همچنان با اقتدار مسیر خود را ادامه میدهد.
امام جمعه بهاباد افزود: عزت، استقلال و امنیتی که امروز ملت ایران از آن برخوردار است، حاصل مجاهدتهای امام خمینی(ره) و فداکاریهای شهدای انقلاب اسلامی است و نسل جوان باید با اندیشهها و آرمانهای آن بزرگوار بیش از پیش آشنا شود.
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