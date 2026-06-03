به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامهریزی اعلام شده صبح پنجشنبه همزمان با عید بزرگ غدیر خم پس از آغاز برنامههای این عید در آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) از ساعت ۷:۳۰ صبح با قرائت زیارت امینالله و ادای احترام به این بقعه متبرکه، مردم در ساعت ۸ صبح در مجموعه امیرچخماق نماز عید را اقامه میکنند.
این مراسم برای هفدهمین سال متوالی و با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ غدیر و تبیین جایگاه بیبدیل ولایت در فرهنگ اسلامی صورت میگیرد.
عید غدیر به عنوان «عیداللهالاکبر» در روایات اسلامی معرفی شده و اقامه نماز آن به صورت جماعت، نمادی از تجدید عهد با مسیر ولایت و اعلام پایبندی جمعی به ارزشهای الهی است.
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