به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه‌ریزی اعلام شده صبح پنجشنبه همزمان با عید بزرگ غدیر خم پس از آغاز برنامه‌های این عید در آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) از ساعت ۷:۳۰ صبح با قرائت زیارت امین‌الله و ادای احترام به این بقعه متبرکه، مردم در ساعت ۸ صبح در مجموعه امیرچخماق نماز عید را اقامه می‌کنند.

این مراسم برای هفدهمین سال متوالی و با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ غدیر و تبیین جایگاه بی‌بدیل ولایت در فرهنگ اسلامی صورت می‌گیرد.

عید غدیر به عنوان «عیدالله‌الاکبر» در روایات اسلامی معرفی شده و اقامه نماز آن به صورت جماعت، نمادی از تجدید عهد با مسیر ولایت و اعلام پایبندی جمعی به ارزش‌های الهی است.