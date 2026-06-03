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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

نماز عید غدیر در تکیه امیر چخماق یزد اقامه می‌شود

نماز عید غدیر در تکیه امیر چخماق یزد اقامه می‌شود

یزد – هفدهمین دوره برگزاری مراسم عبادی و اجتماعی نماز عید سعید غدیرخم در مجموعه امیرچخماق یزد، صبح پنجشنبه اقامه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه‌ریزی اعلام شده صبح پنجشنبه همزمان با عید بزرگ غدیر خم پس از آغاز برنامه‌های این عید در آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) از ساعت ۷:۳۰ صبح با قرائت زیارت امین‌الله و ادای احترام به این بقعه متبرکه، مردم در ساعت ۸ صبح در مجموعه امیرچخماق نماز عید را اقامه می‌کنند.

این مراسم برای هفدهمین سال متوالی و با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ غدیر و تبیین جایگاه بی‌بدیل ولایت در فرهنگ اسلامی صورت می‌گیرد.

عید غدیر به عنوان «عیدالله‌الاکبر» در روایات اسلامی معرفی شده و اقامه نماز آن به صورت جماعت، نمادی از تجدید عهد با مسیر ولایت و اعلام پایبندی جمعی به ارزش‌های الهی است.

کد مطلب 6849672

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