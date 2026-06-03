به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمدجواد احمدی فقیه یزدی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تبیین ابعاد اعتقادی واقعه غدیر، بر این نکته تأکید کرد که این روز صرفاً یک جشن مذهبی یا یک واقعه تاریخی در گذشته نیست، بلکه پاسخی اساسی به نیاز جامعه اسلامی برای استمرار هدایت الهی پس از دوران نبوت محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: غدیر، فرصتی استراتژیک برای افزایش معرفت دینی و درک عمیقتر از فلسفه ولایت است که میتواند مسیر هدایت جامعه را در طول تاریخ روشن سازد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه ممتاز این عید در میان اعیاد اسلامی، افزود: عید غدیر به عنوان مظهر «عیداللهالاکبر»، پیوندی ناگسستنی میان آیات قرآن و ضرورت وجود رهبری الهی برای اجرای صحیح آموزههای وحیانی در جوامع انسانی برقرار میکند.
احمدی گفت: در عصر حاضر، با توجه به چالشهای فکری و انحرافات اعتقادی که جهان را در بر گرفته، تقویت منطق و آگاهی مبتنی بر حقیقت میتواند از طریق مکتب ولایت محقق شود.
وی تأکید کرد: ریشه بسیاری از بحرانهای جهانی در انحراف از اندیشههای اصیل نهفته است و شناخت عمیق پیام غدیر، ابزاری قدرتمند برای مقابله با این چالشها و حرکت به سوی مدیریت عادلانهتر جوامع خواهد بود.
وی نقش ولایت را ضامن حفظ عدالت و صیانت از ارزشهای دینی دانست و خاطرنشان کرد: در عصر غیبت، تجلی حاکمیت قانون الهی و اجرای فقه اسلامی، نیازمند تکیه بر همان اصول و آموزههایی است که در روز غدیر ترسیم شده است.
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