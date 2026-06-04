غدیر؛ عید ولایت، همدلی و انسجام اجتماعی

حجتالاسلام مهدی دهقان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه عید غدیر اظهار کرد: عید غدیر به عنوان عیداللهالاکبر شناخته میشود و همین عنوان به خوبی نشاندهنده عظمت و اهمیت آن در میان اعیاد اسلامی است.
وی افزود: غدیر را میتوان عید ولایت، عید اطعام، عید اخوت و برادری و عید همدلی مسلمانان دانست؛ عیدی که ظرفیتهای فراوانی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی در جامعه دارد.
ولایتپذیری مهمترین پیام غدیر
این روحانی اهل قروه با بیان اینکه مهمترین پیام غدیر برای مسلمانان، همدلی و تبعیت از ولایت است، گفت: عید غدیر در حقیقت عید ولایت است و هرجا ولایت وجود داشته باشد، وحدت و انسجام نیز شکل میگیرد.
وی ادامه داد: تبعیت از ولایت، فارغ از اختلاف سلیقهها و دیدگاهها، میتواند جامعه را در مسیر همبستگی و پیشرفت قرار دهد و از بسیاری از اختلافات و تفرقهها جلوگیری کند.
دهقان تصریح کرد: فرهنگ غدیر به مسلمانان میآموزد که با محور قرار دادن ارزشهای دینی و حرکت در مسیر ولایت، میتوانند جامعهای متحد و منسجم داشته باشند.
سیره علوی؛ الگویی برای مدیران و مسئولان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای مدیریتی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) اشاره کرد و گفت: قاطعیت، شجاعت، عدالتمحوری، زهد، ایمان و ولایتمداری از مهمترین ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی آن حضرت بود.
این روحانی افزود: امیرالمؤمنین (ع) خود مطیع محض پیامبر اکرم (ص) بودند و همین ولایتپذیری، ایشان را به الگوی کامل مدیریت اسلامی تبدیل کرد.
وی تأکید کرد: امروز نیز مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی باید این ویژگیها را سرلوحه کار خود قرار دهند و در مسیر خدمت به مردم از سیره علوی الگو بگیرند.
جشنهای غدیر؛ بستری برای نشاط اجتماعی
حجتالاسلام دهقان با اشاره به آثار اجتماعی جشنهای مردمی غدیر اظهار کرد: اساساً مفهوم عید با نشاط، شادابی و امید همراه است و زمانی که این مناسبت با برنامههایی همچون اطعام، صلهرحم، دید و بازدید، عیادت از بیماران، دعا و نیایش همراه شود، آثار آن در جامعه چند برابر خواهد شد.
وی افزود: تمامی این اعمال در آموزههای غدیر مورد تأکید قرار گرفته و میتواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روحی، معنوی و اجتماعی افراد داشته باشد.
این روحانی شهرستان قروه تصریح کرد: برگزاری جشنهای مردمی غدیر علاوه بر ایجاد فضای شاد و معنوی، موجب تقویت هویت دینی و گسترش ارتباطات اجتماعی میان مردم میشود.
جامعه غدیری از تفرقه دوری میکند
وی درباره شاخصههای جامعه مبتنی بر فرهنگ غدیر گفت: ولایتپذیری، اتحاد، همدلی و دوری از تفرقه از مهمترین ویژگیهای چنین جامعهای است.
دهقان افزود: هر اندازه فرهنگ غدیر در جامعه بیشتر نهادینه شود، زمینه برای تقویت انسجام اجتماعی و کاهش اختلافات فراهمتر خواهد شد.
وی مهمترین راهکار برای تبدیل فرهنگ غدیر به سبک زندگی را تبیین صحیح این واقعه دانست و گفت: اگر غدیر به درستی برای نسلهای مختلف تبیین شود، تبعیت از ولایت نیز به صورت طبیعی در جامعه تقویت خواهد شد.
این روحانی شهرستان قروه خاطرنشان کرد: ولی امر هیچگاه مردم را به بیعدالتی، فساد، دروغ، تفرقه یا سکوت در برابر ظلم دعوت نمیکند، بلکه مسیر ولایت در امتداد مسیر الهی قرار دارد و پیروی از آن سعادت دنیا و آخرت را به همراه خواهد داشت.
غدیر و تقویت سرمایه اجتماعی
وی در پایان با اشاره به نقش غدیر در افزایش سرمایه اجتماعی گفت: بسیاری از آداب و سنتهای این عید، از جمله اطعام، دید و بازدید، عیادت از بیماران، دعا و نیایش و کمک به دیگران، به طور مستقیم در تقویت روابط اجتماعی و افزایش همبستگی میان مردم مؤثر است.
حجتالاسلام دهقان اظهار کرد: هنگامی که کدورتها از بین برود، روابط اجتماعی تقویت شود و روحیه همکاری و همدلی در جامعه گسترش یابد، سرمایه اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند و جامعه در برابر آسیبها مقاومتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: فرهنگ غدیر ظرفیت آن را دارد که علاوه بر تعمیق باورهای دینی، زمینهساز شکلگیری جامعهای متحد، بانشاط و برخوردار از همبستگی پایدار باشد.
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