https://mehrnews.com/x3cdSB ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ کد مطلب 6849738 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹ تجمع یاسوجیها به نود و پنجمین شب رسید یاسوج- تجمع یاسوجی ها در شب های حماسه و مقاومت به نود و پنجمین شب رسید. دریافت 28 MB کد مطلب 6849738 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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