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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۵

ندای «مولانا علی» نوجوانان تبریزی در شب عید غدیر

ندای «مولانا علی» نوجوانان تبریزی در شب عید غدیر

تبریز- کودکان و نوجوانان تبریزی در شب عید غدیرخم شعار «مولانا علی» را فریاد زدند.

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کد مطلب 6849796

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