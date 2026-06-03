https://mehrnews.com/x3cdTM ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۵ کد مطلب 6849796 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۵ ندای «مولانا علی» نوجوانان تبریزی در شب عید غدیر تبریز- کودکان و نوجوانان تبریزی در شب عید غدیرخم شعار «مولانا علی» را فریاد زدند. دریافت 9 MB کد مطلب 6849796 کپی شد مطالب مرتبط اجرای سرود «جانم علی علی» در شب عید غدیر توسط نوجوانان هریسی فریاد «حیدر حیدر» هریسیها در نورافشانی شب عید غدیر غدیر؛ نقطه کمال دین و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) برچسبها عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر چشم به راه غدیر تبریز
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