غدیر؛ روز تکمیل دین و تثبیت مسیر هدایت امت اسلامی

حجتالاسلام والمسلمین رسول خضرلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای واقعه غدیر در تاریخ اسلام، اظهار کرد: درباره غدیر کتابها و آثار فراوانی نگاشته شده که از جمله مهمترین آنها مجموعه ارزشمند «الغدیر» اثر علامه امینی است؛ اثری که با استناد به منابع معتبر اهل سنت، حقانیت ولایت امیرالمؤمنین(ع) و واقعه غدیر را تبیین کرده است.
وی با استناد به روایتی از امام صادق(ع) افزود: اهلبیت(ع) غدیر را روز استحکام بنای اسلام و آشکار شدن مناره دین معرفی کردهاند؛ روزی که خداوند متعال با اعلام ولایت امیرالمؤمنین(ع)، دین را کامل و نعمت خود را بر مسلمانان تمام کرد.
رئیس جامعهالمصطفی تبریز با بیان اینکه ولایت همان «مناره دین» است، گفت: همانگونه که مناره و نشانههای راهنما مانع گمراهی انسان در مسیرهای ناشناخته میشوند، ولایت نیز چراغ هدایت امت اسلامی است و هر جامعهای که به این محور تمسک جوید، از انحراف و سردرگمی مصون خواهد ماند.
عید غدیر از عید فطر و قربان نیز برتر است
وی با اشاره به روایات اسلامی درباره عظمت روز غدیر تصریح کرد: بر اساس فرمایش امام صادق(ع)، عید غدیر از عید فطر و قربان نیز برتر است؛ زیرا در این روز مسیر هدایت امت اسلامی برای همیشه مشخص شد.
خضرلو با تأکید بر اینکه بخشی از انحرافات پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) ناشی از فاصله گرفتن از پیام غدیر بود، افزود: قرآن کریم نیز نسبت به بازگشت برخی افراد به مسیر جاهلیت پس از رحلت پیامبر(ص) هشدار داده است و تاریخ اسلام نمونههای روشنی از این حقیقت را پیش روی ما قرار میدهد.
وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) در روزهای پس از رحلت پیامبر(ص) برای دفاع از ولایت و یادآوری پیام غدیر تلاشهای فراوانی انجام دادند، اما بسیاری از افراد از همراهی با این مسیر سر باز زدند و همین مسئله زمینهساز حوادث بعدی شد.
پیام اصلی غدیر: امامت، مرجعیت علمی و وحدت امت اسلامی
رئیس جامعهالمصطفی تبریز با بیان اینکه پیام اصلی غدیر، امامت، مرجعیت علمی و وحدت امت اسلامی است، اظهار کرد: اهلبیت(ع) همواره بر تبیین غدیر تأکید کردهاند؛ زیرا غدیر نقطه اشتراک مسلمانان و مورد پذیرش شیعه و اهل سنت است و میتواند محور همگرایی جهان اسلام باشد.
وی خاطرنشان کرد: پرداختن به غدیر به معنای تأکید بر مشترکات امت اسلامی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از اختلافات مذهبی است. امروز بیش از هر زمان دیگری جهان اسلام نیازمند بازگشت به پیام وحدتبخش غدیر است.
خضرلو شناخت شخصیت جامع امیرالمؤمنین(ع) را یکی از مهمترین پیامهای غدیر دانست و گفت: اگر جامعه اسلامی ابعاد مختلف شخصیت، عدالت، معنویت، علم و مدیریت امام علی(ع) را بهدرستی بشناسد، مسیر هدایت را خواهد یافت و از الگوهای نادرست فاصله خواهد گرفت.
وی همچنین به اقدام نمادین پیامبر اکرم(ص) در روز غدیر اشاره کرد و افزود: قرار دادن عمامه ویژه پیامبر بر سر امیرالمؤمنین(ع) در حقیقت نمادی از اعلام رسمی جانشینی و ولایت آن حضرت بود؛ اقدامی که اهمیت و جایگاه غدیر را به روشنی نشان میدهد.
غدیر یک جریان مستمر در تاریخ اسلام است
رئیس جامعهالمصطفی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امتداد خط ولایت در دوران معاصر گفت: غدیر یک جریان مستمر در تاریخ اسلام است و پیوند امت اسلامی با ولایت، استمرار همان پیمانی است که در غدیر با امیرالمؤمنین(ع) بسته شد.
وی تأکید کرد: امروز نیز شناخت و عمل به آموزههای ولایت، مهمترین راه حفظ عزت، وحدت و پیشرفت جامعه اسلامی است و مسلمانان باید با الهام از پیام غدیر، مسیر حق، عدالت و معنویت را دنبال کنند.
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