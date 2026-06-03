https://mehrnews.com/x3cdSr ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6849730 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ فریاد «حیدر حیدر» هریسیها در نورافشانی شب عید غدیر هریس- شامگاه چهارشنبه مردم ولایی شهرستان هریس در مراسم نورافشانی شب عید غدیرخم فریاد «حیدر حیدر» سر دادند. دریافت 6 MB کد مطلب 6849730 کپی شد مطالب مرتبط غدیر؛ نقطه کمال دین و استمرار رسالت پیامبر اکرم(ص) روایت مهر از کارکردهای تربیتی غدیر؛ وقتی خیابان، کلاس درس ولایت میشود سیدی: امام خمینی(ره) زمینهساز نهضت جهانی حضرت ولیعصر(عج) بود برچسبها عید غدیر هریس چشم به راه مهمونی غدیر چشم به راه غدیر
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