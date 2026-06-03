  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

فریاد «حیدر حیدر» هریسی‌ها در نورافشانی شب عید غدیر

فریاد «حیدر حیدر» هریسی‌ها در نورافشانی شب عید غدیر

هریس- شامگاه چهارشنبه مردم ولایی شهرستان هریس در مراسم نورافشانی شب عید غدیرخم فریاد «حیدر حیدر» سر دادند.

دریافت 6 MB
کد مطلب 6849730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها