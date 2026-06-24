ترامپ: مجلس سنا با اقداماتش کار من را دشوار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به رأی سنای این کشور در خصوص محدود کردن اختیارات جنگی وی اعلام کرد: سنا با اقداماتش به دشمن کمک کرده و کار من را دشوار کرد، اما من به هر طریقی آن را انجام خواهم داد.

رئیس جمهور آمریکا که با فشارهای زیاد داخلی در خصوص بی نتیجه بودن هزینه ده ها میلیارد دلاری این کشور در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران مواجه است، در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش مدعی شد: ایران در آستانه فروپاشی بود و آماده است تا عملاً هر آنچه را که می‌خواهیم به ما بدهد!

دونالد ترامپ با عصبانیت از مجلس سنای این کشور اضافه کرد: سنا رأی‌ گیری بی‌ معنی و بی‌ موقعی در مورد قطعنامه اختیارات جنگ انجام داد.

مجلس سنای آمریکا ساعاتی قبل طرحی را تصویب کرد که طبق آن، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا حق انجام هیچ عملیات نظامی علیه ایران را ندارد، مگر اینکه پیش از آن از کنگره مجوز دریافت کند.

قطعنامه اختیارات جنگی، با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف توسط سنای آمریکا تصویب شد.

این طرح در چارچوب «قانون اختیارات جنگی» تدوین شده و بر نقش کنگره در تصمیم‌گیری درباره ورود آمریکا به درگیری‌های نظامی تأکید دارد.

پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی بی سابقه به قطعنامه دموکرات‌ها برای محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی مثبت داده بود.