نمایشگاه «بانوی ایرانی» در حوزه علمیه خواهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران، عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه «بانوی ایرانی» در مرکز مدیریت حوزه خواهران، گفت: یکی از مأموریت‌های مهم حوزه خواهران پرداختن به موضوع زن و خانواده است و تلاش ما بر این است که حوزه بتواند نقش‌آفرینی مؤثر در این عرصه داشته باشد. بنابراین در این راستا چشم‌اندازی برای سال ۱۴۰۵ جهت نقش‌آفرینی مؤثر در مباحث سیاسی و اجتماعی تدوین شده است.

طالبی افزود: نمایشگاه بانوی ایرانی تلاش می‌کند تا متناسب با اتفاقات بعد از انقلاب در حوزه زن و خانواده، چهره‌های مؤثری از بین زنان را در قالب نمایشگاه معرفی کند؛ این کار در قالب نمایش تصویری این بانوان به همراه پادکست صوتی در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و امروز هم در تداوم نقش زنان شاهد نقش‌آفرینی مجدد آنان در تجمعات شبانه با حضور ۷۰ درصدی زنان هستیم.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه خواهران با بیان اینکه سعی شده است تا در این نمایشگاه هم به مبانی و هم انضمام کردن زن الگو اشاره شود، اظهار کرد: در این نمایشگاه هفت زن قرآنی به‌عنوان الگو انتخاب و با هفت روایت جذاب و مؤثر معرفی شده‌اند. از جمله همسر فرعون و حضرت مریم(س) که قرآن از آنان به‌عنوان الگوی همه انسان‌ها نام برده است.

طالبی بیان کرد: طراحی به صورت بک‌لایت ایستاده در قالب کیوآرکد به همراه هدفون و پادکست‌ها آماده شده است. همچنین هفت کتابچه برای این هفت بانو تهیه شده است که در آن به مبحث الگوی انسان از منظر قرآن پرداخته شده و مبانی قرآنی آن هم توضیح داده شده است.



وی افزود: همچنین در نمایشگاه، مؤلفه‌های الگوی زن شرقی و غربی در کنار الگوی معیار و مطلوب معرفی شده است که به تعبیر قائد شهیدمان الگوی سوم زن مسلمان است که مبنای الگوی سوم با سیره زنانی چون حضرت خدیجه و حضرت زهرا و ... همگرا است.



طالبی افزود: یکی از تلاش‌های ما در نمایشگاه، انضمامی کردن بحث الگوی سوم زنان است و سعی شده است به مباحث تجویزی اکتفا نشود؛ حدود ۱۰۰ زن برتر ایران در فضای علوم مختلف اسلامی و فنی و پزشکی، ورزشی، هنری، جبهه مقاومت و ... انتخاب شده است که از بین آن‌ها ۲۰ زن در این نمایشگاه معرفی می‌شوند.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه خواهران با بیان اینکه برای اینکه روایت مطلوب زن مسلمان ایرانی نهادینه شود روایات معارض(غربی و شرقی، فمنیسم اسلامی و حجاب استایل و ...) را بیان کرده‌ایم، گفت: متأسفانه در فضای مجازی با تبلیغات فراوان، زنان ایرانی را افرادی محدود و لطمه خورده و سرخورده معرفی می‌کنند یا فضای خانواده را به‌عنوان زندان زنان معرفی می‌کنند که به این روایات در نمایشگاه پرداخته شده است.

وی ادامه داد: از دیگر روایاتی که در نمایشگاه به آن پرداخته شده است روایت محدودشدن زنان است که به زعم غلط برخی، باعث سلامتی بیشتر جامعه است؛ ضمن اینکه این روایت با فرمایش امام خمینی(ره) در تعارض است تلاش حوزه خواهران آن است که بر مبنای الگوی سوم روایتی اصیل و فاخر از زن ایرانی ارائه دهد.

طالبی با بیان اینکه پرداختن به اندیشه‌های رهبری شهید از دیگر کارهای مرتبط با این نمایشگاه است، تصریح کرد: صد گفتار از ایشان در بحث کرامت زن و اهمیت پرداختن به خانواده و تهاجم به اندیشه غرب انتخاب شده است.



معاون فرهنگی تبیلغی حوزه خواهران با بیان اینکه امروز جامعه در اقتصاد و فرهنگ و جبهه مقاومت نیازمند استفاده بیشتر از ظرفیت زنان است و این بدون ترسیم و ترویج الگوی سوم زن شدنی نیست، اضافه کرد: برخی این‌گونه توصیف می‌کنند که حضور زنان در مواکب عجیب است اما معتقدم که همیشه زنان حضور مؤثری در شرایط دشوار کشور داشته‌اند و حتی قبل از انقلاب هم برخی زنان مانند خانم گوهرشاد و ... نقش مؤثر داشتند و در نهضت اسلامی هم پیشتار بودند.



وی تأکید کرد: ظرفیت حضور بانوان ظرفیتی نیست که فقط آن را به فضای شورانگیز تقلیل دهیم بلکه می‌تواند به حضور مؤثر در صحنه تبدیل و وارد حل مسائل اقتصادی و فرهنگی شود. عقلانیت جمعی زنانه تشجیع‌کننده مردان و قوت‌دهنده به مسئولان نظام است و در این نمایشگاه هم تلاش شده است بخشی از این حرکت زنانه را به نمایش بگذاریم.



طالبی بیان کرد: امروز در فضای بین‌المللی و حتی کشورهای غربی هم شاهدیم که زنان علیه آمریکا و اسرائیل موضع می‌گیرند و حتی بنده معقتدم که خیلی از مباحث نگران‌کننده مانند حجاب و سبک زندگی و ... با حضور مؤثر و بیشتر بانوان می‌تواند حل شود.