رضایی: ۴۰۰۰ زائر از مرکزی به مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدرضا رضایی ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام راحل تجسم عینی استکبارستیزی، آزادگی، شجاعت و عدالتخواهی در عصر حاضر بودند.
وی افزود: مکتب امام (ره) تنها یک مسیر سیاسی نیست، بلکه راهبردی الهی برای حفظ کرامت انسانی و ایستادگی در برابر ظالمان بوده و ضروری است در تمامی برنامههای گرامیداشت ارتحال، تبیین اندیشههای بلند ایشان و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جوان بهویژه در سایه تحولات جهانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی گت: در همین راستا و برای تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب، برنامهریزی گستردهای در سطح استان انجام شده است، در شهرستانهای اراک، ساوه و زرندیه، کاروانهای خودرویی شخصی و خانوادگی سازماندهی شدهاند تا مشتاقان زیارت، با شور و ارادت به سمت مرقد مطهر ایشان حرکت کنند.
وی با بیان اینکه برنامههای گرامیداشت محدود به اعزام نیست، گفت: در شهرستانهای خنداب و کمیجان، برنامههای بزرگداشت ویژهای با حضور آحاد مردم در جوار مرقد مطهر شهید پاکپور در روستای دهسد برگزار خواهد شد، همچنین، مراسم محوری و ویژه شهرستان خمین نیز در بیت تاریخی امام خمینی (ره) برگزار میشود تا فضای شهر خمین بیش از پیش عطر و بوی حضور امام را به خود بگیرد.
معاون هماهنگکننده سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به اعزام چهار هزار زائر از این استان به مرقد مطهر امام راحل بیان کرد: حضور پرشور و آگاهانه، جلوهای دیگر از پیوند ناگسستنی مردم با ولایت و آرمانهای بلند امام راحل (ره) است.
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