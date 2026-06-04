توضیحات سازمان استاندارد درباره ترخیص کالاهای اساسی فاقد گواهی مبدأ

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبری با عنوان «محموله‌های فاقد گواهی مبدأ مشمول تسهیل در ترخیص نمی‌شوند» منتشر شد. با توجه به ابهامات ایجادشده، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر توضیحات تکمیلی را ارائه کرد.

طاهری اظهار کرد: کالاهای اساسی فاقد گواهی بازرسی از مبدأ، پس از اظهار در گمرکات کشور، مشمول فرایند ارزیابی انطباق شامل بازرسی فنی، نمونه‌برداری و آزمون‌های آزمایشگاهی می‌شوند. این فرایند ذاتاً زمان‌بر است و می‌تواند منجر به رسوب کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و تحمیل هزینه‌های دموراژ گردد.

وی تصریح کرد: با عنایت به ضرورت تأمین به‌موقع کالاهای اساسی در کشور، اتخاذ تمهیداتی جهت تسریع در ترخیص کالا از گمرکات و بنادر و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش محموله‌های جدید، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری به شمار می‌آید.