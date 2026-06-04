پیام غدیر ضرورت وحدت، عدالت، عقلانیت و دفاع از حق را یادآور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام مجتبی عبداللهی استاندار البرز به مناسبت عید غدیر آمده است که:

عید سعید غدیر خم، نه صرفاً یادآور یک واقعه تاریخی، بلکه تجلی استمرار مسیر هدایت، عدالت و مسئولیت‌پذیری در جامعه اسلامی است؛ روزی که پیامبر اعظم(ص) با معرفی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، افق روشن ولایت، همبستگی و صیانت از کرامت انسانی را فراروی امت اسلام گشود.

این عید بزرگ را به مردم شریف، مؤمن و ولایت‌مدار استان البرز تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم؛ مردمی که همواره در بزنگاه‌های تاریخی با بصیرت، انسجام و ایستادگی، پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند اسلام ناب محمدی(ص) بوده‌اند.

امروز، در شرایطی که منطقه و جهان اسلام روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذرانند و ملت‌های مسلمان شاهد تحولات و رخدادهای تلخ ناشی از تجاوز، جنگ و بی‌ثباتی‌های تحمیلی هستند، پیام غدیر بیش از هر زمان دیگری ضرورت وحدت، عدالت، عقلانیت و دفاع از حق را یادآور می‌شود. همان‌گونه که در آموزه‌های علوی، قدرت با اخلاق، و مقاومت با عدالت معنا می‌یابد، ملت‌های آزاده نیز با الهام از این مکتب، در برابر ظلم و تعدی ایستادگی می‌کنند.

عید غدیر، فرصتی است برای بازخوانی فرهنگ مسئولیت، خدمت به مردم و تقویت سرمایه اجتماعی؛ فرهنگی که می‌تواند چراغ راه عبور از دشواری‌ها و زمینه‌ساز پیشرفت، آرامش و اقتدار ملی باشد.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی ایران اسلامی، امنیت و آرامش منطقه و توفیق خدمتگزاری هرچه بیشتر به مردم عزیز استان البرز را مسئلت دارم.