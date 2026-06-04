افتتاح مرکز توانبخشی و دندانپزشکی افراد دارای معلولیت فیاض بخش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر، مراسم افتتاح مرکز توانبخشی کودکان دارای معلولیت ذهنی، جسمی و حرکتی و همچنین مرکز دندانپزشکی ویژه افراد دارای معلولیت بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (فیاض‌بخش) با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، مهدی جهانگیری مؤسس بانک گردشگری و رئیس گروه مالی گردشگری، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، وحیدزاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی در این مراسم از حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در این آیین تقدیر کرد و اظهار داشت: این بنیاد با ارادت خاص به مجموعه بهزیستی، تلاش کرده است در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف، گام‌های عملی و مؤثری برداشته است.

فرخی با ارائه گزارشی از عملکرد این بنیاد در استان کرمان، به اقدامات زیربنایی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: این مجموعه در کنار فعالیت‌های کشوری، توجه ویژه‌ای به استان کرمان داشته است. احداث چندین مجتمع بزرگ آموزشی در نقاط مختلف استان، ساخت مجتمع‌های ورزشی و هنری در شهر جیرفت و بازسازی سالن‌های فرهنگی-ورزشی در مناطق مختلف از جمله اقدامات زیرساختی ما بوده است.

افتتاح پروژه‌های جدید در مسیر عدالت

مدیرعامل بنیاد یاس فاطمه‌النبی با اشاره به افتتاح مراکز جدید در کرمان گفت: امروز دو مرکز تخصصی توانبخشی کودکان و خدمات دندانپزشکی ویژه معلولان در کرمان به بهره‌برداری رسید که با هدف تسهیل دسترسی توان‌خواهان به خدمات درمانی و مراقبتی طراحی شده است.

وی در پایان با اشاره به پروژه‌های آتی این بنیاد، از کلنگ‌زنی چهل و دومین مدرسه «کیمیا» و افتتاح مرکز خدمات کودک و نوجوان در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: تمامی این خدمات با هدف حمایت از جامعه هدف و توسعه زیرساخت‌های رفاهی در استان انجام می‌شود و بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (فیاض‌بخش) همچنان خود را متعهد به تداوم این مسیر می‌داند.

اشتغال‌زایی مقدس‌ترین جهاد بخش خصوصی

مهدی جهانگیری مؤسس بانک گردشگری و مدیرعامل گروه مالی گردشگری در آیین افتتاح مراکز توانبخشی و دندانپزشکی بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (فیاض‌بخش)، با اشاره به لزوم تغییر رویکرد مدیریتی در اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر به دنبال توسعه هستیم، دولت باید جسارت اعتماد به بخش خصوصی را داشته باشد و با کاهش چسبندگی‌های دولتی به اقتصاد، اجازه دهد این بخش با تحمل سختی‌ها و کسب تجربه، بزرگ و توانمند شود.

جهانگیری با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی گروه مالی گردشگری، اظهار داشت: امروز بیش از ۴۰ هزار نفر در مجموعه گروه مالی گردشگری مشغول به کار هستند و تمام همت ما بر حفظ این اشتغال و ارتقای آن به ۱۰۰ هزار نفر متمرکز است. معتقدم در شرایط سخت اقتصادی امروز، ایجاد اشتغال برای جوانان و جلوگیری از تعدیل نیرو، جهادی مقدس است که می‌تواند از بسیاری از امور عبادیِ فردی، ثواب بیشتری داشته باشد.

مؤسس بانک گردشگری با تأکید بر اینکه بنیاد یاس فاطمه‌النبی (فیاض‌بخش) نباید تنها به رویکردهای حمایتیِ صرف بسنده کند، گفت: خط قرمز ما در تمامی مراکز، از کرمان و جیرفت گرفته تا مرکز آتی در شهرستان بافت، اعمال استانداردهای بالای کیفی و تخصصی است. ما به دنبال صرفاً "نگهداری" مددجویان نیستیم، بلکه هدف اصلی، پیاده‌سازی فرایندهای علمیِ توانمندسازی، آموزش و پرورش توان‌خواهان است تا به جایگاه شایسته خود در جامعه برسند.