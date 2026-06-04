غدیر در وسعت استان سمنان؛ جشنی با ۵۰۰ موکب در ۱۴ نقطه

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت عید غدیر بیان کرد: امسال عید سعید غدیر در فضای خاصی برگزار می شود از یکسو در ایام اقتدار و لیالی قدر انقلاب هستیم و از سوی دیگر سالگرد ارتحال امام (ره) را پشت سر می گذاریم آن هم امامی که با تکیه بر ایمان و ولایت مردم را به صحنه آوردند و این نهضت بزرگ تاریخی رقم زده شد.

وی با بیان اینکه مردم قدرشناس ما قطعاً امروز در مراسم عید سعید غدیر قدرشناس هستند و در میدان حضور باشکوهی را رقم خواهند زد، افزود: سال گذشته در همین شرایط خاص مردم در فضای حماسی جشن غدیر را با عزت و اقتدار برگزار کردند و نشان دادند محبت امیر المومنین(ع) با روحیه مقاومت و ایستادگی گره خورده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه محور اصلی برنامه های امسال مهمونی کیلومتری غدیر است که با حضور گروه های مختلف مردمی، هیئت های مذهبی، گروه های جهادی، خانواده ها و ... در ۱۴ نقطه استان سمنان برگزار می شود.

قنبری با بیان اینکه این برنامه فقط یک جشن خیابانی نیست بلکه نمایش وحدت و محبت و خدمت به ساحت علی(ع) است، ابراز داشت: در سطح استان سمنان بیش از ۵۰۰ موکب فرهنگی و پذیرایی آماده خدمترسانی به مردم استان سمنان هستند برای مثال در مرکز استان این رویداد بزرگ از پل امیرکبیر به سمت میدان امیر المومنین(ع) از ساعت ۱۹ برگزار می شود.

وی افزود: در شاهرود این مراسم از میدان جمهوری به سمت چهار راه شهید رجایی از ساعت ۱۵، در دامغان طی روزهای ۱۳ و۱۴ خرداد در جاده سلامتی از ساعت ۱۷، در گرمسار میدان امام (ره) تا میدان شهدا و در دیگر نقاط استان ولایتمدار سمنان این رویداد بزرگ با نقش آفرینی و حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.