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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

برگزاری جشن عید غدیر در حسین آباد دلگان

برگزاری جشن عید غدیر در حسین آباد دلگان

دلگان - جشن بزرگ عید غدیر با حضور پرشور مردم در حسین آباد دلگان برگزار شد.

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کد مطلب 6850030

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