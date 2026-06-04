https://mehrnews.com/x3cdZy ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ کد مطلب 6850030 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ برگزاری جشن عید غدیر در حسین آباد دلگان دلگان - جشن بزرگ عید غدیر با حضور پرشور مردم در حسین آباد دلگان برگزار شد. دریافت 46 MB کد مطلب 6850030 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی جان آبادی: عید غدیر در بیش از ۵۰۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می شود زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر برچسبها عید سعید غدیرخم جشن غدیر شهرستان دلگان
نظر شما