به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک آمادهسازی تیمهای ملی جودوی جوانان و بزرگسالان کشور از روز یکشنبه ۱۷ خردادماه در اصفهان آغاز شده و به مدت ۱۰ روز تا ۲۷ خرداد ادامه خواهد داشت.
این اردو در حالی برگزار میشود که ملیپوشان جوان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن آماده میکنند و جودوکاران بزرگسال نیز با هدف کسب آمادگی هرچه بیشتر برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا، تمرینات فشرده خود را دنبال خواهند کرد.
هدایت تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان بر عهده رشاد ممدف است. در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، ایوب رستمی به عنوان مربی حضور دارد و در تیم ملی جوانان نیز رضا چاهخندق و احسان بهرامیان مسئولیت هدایت و آمادهسازی جودوکاران را بر عهده دارند.
اسامی جودوکاران دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
امیرعباس چوپان (تهران)
محمدمبین محمدپور (تهران)
امیرعلی حاجیان فر (تهران)
سپهر نوروزی (تهران)
امیرحسین نظری (تهران)
محمد مهدی مظلوم (تهران)
محمد حسین یاقوتی (خراسان رضوی)
الیاس پرهیزگار (خراسان رضوی)
امیرحسین شهیدی (خراسان رضوی)
امیرعباس رحیمی (خراسان رضوی)
علی جانی (خراسان رضوی)
علی پرهیزگار (خراسان رضوی)
محمدپوریا بنائیان (خراسان رضوی)
علی محمد قربانی (خراسان شمالی)
امیرحسین ولی زاده (خراسان شمالی)
محمدرضا صدیقی (البرز)
ابوالفضل پرویزی (البرز)
نیما خدابنده (البرز)
ابوالفضل محمودی (مرکزی)
محمد حسین زاده غیاث آبادی (فارس)
ابوالفضل محبی (قم)
محمدامین اشرفی (قم)
رضا رمضانی (آذربایجان شرقی)
حمیدرضا پاپی (اصفهان)
آرین آهن فروش (اصفهان)
ابوالفضل بهر آبادی (مازندران)
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