https://mehrnews.com/x3cf54 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱ کد مطلب 6850202 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱ آغاز مهمونی کیلومتری غدیر در حسینیه شهدای اراک اراک- در این ویدئو آغاز مهمونی کیلومتری غدیر در حسینیه شهدای اراک با حضور پرشور مردم را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6850202 کپی شد مطالب مرتبط قنبربیگی: غدیر نقطه تکمیل رسالت پیامبر(ص) و آغاز مسیر ولایت است تقارن غدیر و ارتحال؛ یادآور پیوند ناگسستنی ولایت با مسیر انقلاب است اجرای پویش «نبا عظیم» در اراک قربانی: مهمومی غدیر ۲۹۳ هزار وعده غذا در سرزمین آفتاب توزیع میشود برچسبها مهمونی کیلومتری غدیرخم اراک مشارکت مردمی
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