به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تور بازدید با عنوان «در کتابخانه ملّی چه میگذرد؟» به مناسبت عید سعید غدیر خم و با هدف آشنایی اعضای کتابخانه ملی با ظرفیتهای علمی، خدماتی و مأموریت فرهنگی سازمان را، روز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار میکند.
بازدید از نمایشگاه نسخ خطی، موزه کتاب و میراث مستند ایران، مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی، گالری تالارهای تخصصی، بزرگترین قرآن پارچهای، کتاب فلزی و... از بخشهای پیشبینیشده در کتابخانه ملی است.
همچنین در بخش اسناد ملی، بازدید از سالن مرمت اسناد، کارگاه جلدسازی و صحافی، آزمایشگاههای تخصصی بیولوژی و شیمی در برنامه این تور قرار دارد.
علاقهمندان برای ثبتنام در این تور میتوانند درخواست خود را از طریق میز خدمت سازمان به نشانی www.nlai.ir ثبت کنند یا با شمارههای ۸۱۶۲۲۲۱۶ و ۸۱۶۲۳۰۶۰ اداره روابطعمومی تماس بگیرند.
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