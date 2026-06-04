به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم عید ولایت، امامت و تجلی کامل ارزشهای ناب اسلامی، سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، با حضور در شهرستان سلسله، با خانوادههای معظم شهدا و تعدادی از خانوادههای کارکنان متوفی انتظامی استان دیدار کرد.
فرهنگ غدیر و تکریم خانوادههای شهدا
سردار هاشمیفر در حاشیه این دیدارها، با تبریک عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ را نماد تداوم مسیر هدایت، عدالت و ولایت دانست و اظهار داشت: فرهنگ غدیر، فرهنگی سرشار از محبت، مسئولیتپذیری اجتماعی، دستگیری از نیازمندان و صیانت از کرامت انسانی است.
وی ادامه داد: تکریم ایتام و خانوادههایی که عزیزان خود را در مسیر دفاع از امنیت، ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب تقدیم کردهاند، از والاترین جلوههای این فرهنگ متعالی به شمار میرود.
توجه به ایتام؛ عبادتی بزرگ و نشانهای از ایمان و انسانیت
فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم و سفارشهای مؤکد پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) درباره رسیدگی به ایتام افزود: در مکتب اهلبیت(ع)، توجه به ایتام صرفاً یک مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه عبادتی بزرگ و نشانهای از ایمان، انسانیت و وفاداری به آموزههای دینی است.
دیدار با ۱۳۸ خانواده دارای فرزند یتیم با اولویت خانوادههای شهدا و ایثارگران
هاشمیفر ادامه داد: به مناسبت عید سعید غدیر خم، فرماندهان، معاونان و روسای پلیسهای تخصصی انتظامی استان با حضور در نقاط مختلف استان، با ۱۳۸ خانواده دارای فرزند یتیم، با اولویت خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، دیدار و از آنان دلجویی کردند تا ضمن پاسداشت مقام والای شهیدان، پیام مهر، همدلی و قدردانی مجموعه انتظامی را به این خانوادههای معزز ابلاغ کنند.
فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا و ایثارگران سرمایههای معنوی و گنجینههای ارزشمند جامعه اسلامی هستند و فرزندان این عزیزان شایسته بالاترین سطح احترام، حمایت و توجهاند. بیتردید تکریم آنان، پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت، وفاداری و استمرار راه روشن شهیدان است.
دیدار با خانواده معظم شهیدان سرهنگ ایوب حسنوند و سرگرد مهدی علیزاده
گفتنی است سردار هاشمیفر در ادامه برنامههای خود، با خانواده معظم شهیدان سرهنگ «ایوب حسنوند» و سرگرد «مهدی علیزاده» و همچنین خانوادههای کارکنان متوفی انتظامی مرحوم سروان «محمدنظر یوسفوند» و مرحوم سروان «محمدعلی حقی» دیدار و از آنان دلجویی کرد.
فرمانده انتظامی استان همچنین با حضور در مراسم ترحیم فرزند سرگرد «بهزاد حسنوند» از کارکنان انتظامی و نیز آیین ترحیم و بزرگداشت استاد «درویشرضا منظمی» از هنرمندان برجسته و نامآشنای منطقه، ضمن ادای احترام، قرائت فاتحه و ابراز همدردی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
نظر شما