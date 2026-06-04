لزوم شفافیت و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان کوهدشتی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی آغاز فصل برداشت و خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، هیئتی متشکل از مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت و علی گراوند رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان کوهدشت، به همراه کارشناسان ناظر، روز پنج شنبه از مرکز خرید «دانه سیاب» بازدید کردند.

نظارت بر فرآیند خرید و اطمینان از رعایت استانداردهای کیفی

این بازدید میدانی با هدف نظارت عالیه بر فرآیند خرید، اطمینان از رعایت کامل استانداردهای کیفی و ارائه توصیه‌های فنی به عوامل اجرایی صورت گرفت.

در جریان این بازرسی، تجهیزات مرکز خرید از جمله ابزارهای نمونه‌برداری، دستگاه‌های رطوبت‌سنج و باسکول‌های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفتند و آمادگی کامل این مرکز برای ارائه خدمات به کشاورزان تأیید شد.

تأکید بر شفافیت در فرآیند خرید

علی گراوند، رئیس اداره غله شهرستان کوهدشت، در این بازدید با تأکید بر شفافیت در فرآیند خرید، اظهار داشت: عملیات خرید تضمینی مطابق با نرخ مصوب دولتی در حال انجام است و نمونه‌های گندم تحویلی کشاورزان از نظر شاخص‌های کیفی نظیر درصد رطوبت، سن‌زدگی، افت‌های مفید و غیرمفید و سیاهک‌زدگی توسط کارشناسان مربوطه با دقت بررسی می‌شود.

گراوند تصریح کرد که فرآیند توزین محصولات با استفاده از باسکول‌های دیجیتال کالیبره شده و با حضور و نظارت مستقیم نمایندگان کشاورزان صورت می‌گیرد تا حقی از بهره‌برداران ضایع نشود.

در پایان این بازدید، گراوند ضمن تأکید بر تسریع در روند ثبت اسناد، به عوامل اجرایی و ناظرین مرکز خرید دستور داد تا مستندات گندم خریداری شده را در اسرع وقت جهت پرداخت مطالبات کشاورزان به بانک‌های عامل ارسال کنند.