۳۰ میلیون بطری آب برای اربعین در مهران تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر روز پنجشنبه در نشست قرارگاه آب ستاد اربعین با اشاره به برگزاری موفق رزمایش ایام عرفه و تردد بالغ بر ۲۲۰ هزار زائر از مرز مهران، از همه دستگاههای امنیتی، انتظامی، مرزبانی، گذرنامه، امداد و نجات، مواکب و قرارگاه های فعال در مرز تقدیر کرد.
وی ادامه داد: امسال با وجود اینکه تاسوعا ، عاشورا و اربعین حسینی در گرمترین روزهای سال است پیشبینی می شود با افزایش ۳۰ درصدی جمعیت زائران، حجم تردد از مرز مهران رکورد جدیدی را ثبت کند.
استاندار ایلام تاکید کرد: با وجود چالشهای ناشی از گرمای شدید و شرایط خاص منطقه، عزم و اراده همه دستگاهها بر این است که اربعینی باشکوه و در شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شود.
کرمی با اشاره به مصوبات ستاد مرکزی اربعین در حوزههای تغذیه، آب و یخ، خواستار پیگیری دقیق تعهد وزارتخانهها و دستگاههای متولی شد و گفت: سهم هر دستگاه مشخص شده است، مدیران متناظر استانی باید بر اساس جدول ابلاغی، نسبت به تحقق تعهد اقدام کنند.
به گفته وی، بر اساس برآوردهای انجام شده، استان ایلام برای ایام اربعین به حداقل ۳۰ میلیون بطری آب نیاز دارد که باید با همکاری شرکت آب منطقهای و فرمانداری مهران، ظرفیتهای مورد نیاز مشخص و به قرارگاه آب ستاد مرکزی اعلام شود.
استاندار ایلام با تاکید بر لزوم توجه به تامین آب مورد نیاز شهرستانهای مهران ، دهلران، ایلام، چرداول، ایوان، چوار و سایر مسیرهای منتهی به عتبات، خواستار جمعبندی اعداد و ارقام مربوطه شد و گفت: اولویت خرید آب و یخ از تولیدکنندگان استان است، مگر در مواردی که ظرفیت داخلی کافی نباشد.
وی خواستار تعیین نرخ مصوب و منطقی توسط اتحادیهها و کارخانههای یخ سازی شد و اضافه کرد: باید ذخیره سازی ها زودهنگام انجام و از خرید لحظه آخری با قیمتهای نامتعارف جلوگیری شود.
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