به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال موسویان شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن عید سعید غدیر خم که با حضور گسترده زائران و مجاوران در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با تبریک عید ولایت و امامت، غدیر را بزرگ‌ترین سند تداوم رسالت پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: واقعه غدیر تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه حقیقتی زنده و جاری در طول تاریخ اسلام است که مسیر هدایت امت اسلامی را مشخص کرده و ضامن حفظ دین از انحرافات به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» افزود: خداوند متعال در روز غدیر، با معرفی امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر(ص)، دین را کامل و نعمت خود را بر بندگان تمام کرد؛ از همین رو غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نقطه اوج رسالت نبوی و آغاز مسیر امامت و ولایت است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئله ولایت از مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی است، تصریح کرد: در روایات اهل‌بیت(ع) تأکید شده که اسلام بر پنج پایه نماز، روزه، حج، زکات و ولایت بنا شده است، اما هیچ‌یک از این ارکان به اندازه ولایت مورد توجه و تأکید قرار نگرفته‌اند؛ زیرا ولایت، محور و ضامن قبولی سایر اعمال است.



حجت الاسلام موسویان ادامه داد: چه‌بسا افرادی که اهل عبادت، نماز، روزه و اعمال نیک هستند اما نسبت به حقیقت ولایت آگاهی نداشته‌اند. در آموزه‌های دینی میان کسانی که از روی ناآگاهی از این حقیقت محروم مانده‌اند و افرادی که آگاهانه در برابر ولایت ایستاده‌اند تفاوت وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است که کمال دین و قبولی اعمال در گرو اتصال به مسیر ولایت اهل‌بیت(ع) است.

وی با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست درباره محبت اهل‌بیت(ع) گفت: گاهی برخی افراد تصور می‌کنند صرف ادعای محبت نسبت به امام حسین(ع)، امیرالمؤمنین(ع) یا دیگر ائمه اطهار(ع) برای سعادت انسان کافی است و دیگر نیازی به انجام واجبات الهی نیست؛ در حالی که این نگاه هیچ سنخیتی با معارف اهل‌بیت(ع) ندارد.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر کسی واقعاً محب اهل‌بیت(ع) باشد، آثار این محبت در رفتار و عمل او نمایان می‌شود. کسی که امام حسین(ع) را دوست دارد نمی‌تواند نسبت به نماز، روزه، حجاب، امانت‌داری و سایر احکام الهی بی‌تفاوت باشد؛ زیرا اهل‌بیت(ع) خود تجسم کامل بندگی خداوند هستند و محبت حقیقی به آنان انسان را در مسیر اطاعت الهی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) اظهار کرد: آنچه موجب عظمت و محبوبیت این امامزاده جلیل‌القدر شده، تبعیت خالصانه ایشان از امام رضا(ع) است. حضرت شاهچراغ(ع) با وجود جایگاه اجتماعی، محبوبیت مردمی و شخصیت برجسته‌ای که داشت، مردم را به سوی ولایت امام رضا(ع) هدایت می‌کرد و خود را مطیع امام زمان خویش می‌دانست.

حجت الاسلام موسویان ادامه داد: درس بزرگ زندگی حضرت احمد بن موسی(ع) برای شیعیان این است که عزت و سعادت حقیقی در پیروی از امام و پذیرش ولایت الهی نهفته است. هر اندازه انسان در این مسیر گام بردارد، به همان میزان از هدایت و عنایات الهی بهره‌مند خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولایت را به معنای سرپرستی، هدایت و مدیریت الهی زندگی انسان دانست و گفت: ولایت تنها یک اعتقاد ذهنی نیست، بلکه باید در همه شئون زندگی انسان ظهور و بروز داشته باشد. اگر کسی خود را تحت ولایت اهل‌بیت(ع) بداند، در تصمیم‌گیری‌ها، روابط اجتماعی، کسب‌وکار، خانواده و تمام عرصه‌های زندگی تلاش می‌کند مطابق رضایت خداوند و اولیای الهی رفتار کند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولیای الهی نسبت به پیروان خود اشراف و توجه دارند، افزود: انسان زمانی می‌تواند از برکات ولایت بهره‌مند شود که در عمل مطیع فرمان اهل‌بیت(ع) باشد. ادعای محبت بدون اطاعت، انسان را به مقصد نمی‌رساند و نخستین شرط قرار گرفتن در مسیر ولایت، تسلیم بودن در برابر دستورات خداوند و اهل‌بیت(ع) است.

ححجت الاسلام موسویان همچنین با اشاره به نقش ولایت در آرامش و سامان یافتن زندگی انسان تصریح کرد: هرگاه جامعه اسلامی به آموزه‌های غدیر و ولایت تمسک کرده، مسیر عزت، پیشرفت و موفقیت را پیموده و هر زمان از این مسیر فاصله گرفته، دچار آسیب‌ها و مشکلات مختلف شده است.