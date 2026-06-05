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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۰

قبولی اعمال بدون ولایت اهل‌بیت(ع) ممکن نیست

قبولی اعمال بدون ولایت اهل‌بیت(ع) ممکن نیست

شیراز-استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه ولایت، روح و جان همه اعمال عبادی است، گفت:نماز، روزه، حج و سایر عبادات زمانی ارزش و اثر واقعی پیدا می‌کنند که در مسیر ولایت اهل‌بیت(ع) قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال موسویان شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن عید سعید غدیر خم که با حضور گسترده زائران و مجاوران در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با تبریک عید ولایت و امامت، غدیر را بزرگ‌ترین سند تداوم رسالت پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: واقعه غدیر تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه حقیقتی زنده و جاری در طول تاریخ اسلام است که مسیر هدایت امت اسلامی را مشخص کرده و ضامن حفظ دین از انحرافات به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» افزود: خداوند متعال در روز غدیر، با معرفی امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر(ص)، دین را کامل و نعمت خود را بر بندگان تمام کرد؛ از همین رو غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نقطه اوج رسالت نبوی و آغاز مسیر امامت و ولایت است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئله ولایت از مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی است، تصریح کرد: در روایات اهل‌بیت(ع) تأکید شده که اسلام بر پنج پایه نماز، روزه، حج، زکات و ولایت بنا شده است، اما هیچ‌یک از این ارکان به اندازه ولایت مورد توجه و تأکید قرار نگرفته‌اند؛ زیرا ولایت، محور و ضامن قبولی سایر اعمال است.

حجت الاسلام موسویان ادامه داد: چه‌بسا افرادی که اهل عبادت، نماز، روزه و اعمال نیک هستند اما نسبت به حقیقت ولایت آگاهی نداشته‌اند. در آموزه‌های دینی میان کسانی که از روی ناآگاهی از این حقیقت محروم مانده‌اند و افرادی که آگاهانه در برابر ولایت ایستاده‌اند تفاوت وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است که کمال دین و قبولی اعمال در گرو اتصال به مسیر ولایت اهل‌بیت(ع) است.

وی با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست درباره محبت اهل‌بیت(ع) گفت: گاهی برخی افراد تصور می‌کنند صرف ادعای محبت نسبت به امام حسین(ع)، امیرالمؤمنین(ع) یا دیگر ائمه اطهار(ع) برای سعادت انسان کافی است و دیگر نیازی به انجام واجبات الهی نیست؛ در حالی که این نگاه هیچ سنخیتی با معارف اهل‌بیت(ع) ندارد.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر کسی واقعاً محب اهل‌بیت(ع) باشد، آثار این محبت در رفتار و عمل او نمایان می‌شود. کسی که امام حسین(ع) را دوست دارد نمی‌تواند نسبت به نماز، روزه، حجاب، امانت‌داری و سایر احکام الهی بی‌تفاوت باشد؛ زیرا اهل‌بیت(ع) خود تجسم کامل بندگی خداوند هستند و محبت حقیقی به آنان انسان را در مسیر اطاعت الهی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) اظهار کرد: آنچه موجب عظمت و محبوبیت این امامزاده جلیل‌القدر شده، تبعیت خالصانه ایشان از امام رضا(ع) است. حضرت شاهچراغ(ع) با وجود جایگاه اجتماعی، محبوبیت مردمی و شخصیت برجسته‌ای که داشت، مردم را به سوی ولایت امام رضا(ع) هدایت می‌کرد و خود را مطیع امام زمان خویش می‌دانست.

حجت الاسلام موسویان ادامه داد: درس بزرگ زندگی حضرت احمد بن موسی(ع) برای شیعیان این است که عزت و سعادت حقیقی در پیروی از امام و پذیرش ولایت الهی نهفته است. هر اندازه انسان در این مسیر گام بردارد، به همان میزان از هدایت و عنایات الهی بهره‌مند خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولایت را به معنای سرپرستی، هدایت و مدیریت الهی زندگی انسان دانست و گفت: ولایت تنها یک اعتقاد ذهنی نیست، بلکه باید در همه شئون زندگی انسان ظهور و بروز داشته باشد. اگر کسی خود را تحت ولایت اهل‌بیت(ع) بداند، در تصمیم‌گیری‌ها، روابط اجتماعی، کسب‌وکار، خانواده و تمام عرصه‌های زندگی تلاش می‌کند مطابق رضایت خداوند و اولیای الهی رفتار کند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولیای الهی نسبت به پیروان خود اشراف و توجه دارند، افزود: انسان زمانی می‌تواند از برکات ولایت بهره‌مند شود که در عمل مطیع فرمان اهل‌بیت(ع) باشد. ادعای محبت بدون اطاعت، انسان را به مقصد نمی‌رساند و نخستین شرط قرار گرفتن در مسیر ولایت، تسلیم بودن در برابر دستورات خداوند و اهل‌بیت(ع) است.

ححجت الاسلام موسویان همچنین با اشاره به نقش ولایت در آرامش و سامان یافتن زندگی انسان تصریح کرد: هرگاه جامعه اسلامی به آموزه‌های غدیر و ولایت تمسک کرده، مسیر عزت، پیشرفت و موفقیت را پیموده و هر زمان از این مسیر فاصله گرفته، دچار آسیب‌ها و مشکلات مختلف شده است.

کد مطلب 6850690

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