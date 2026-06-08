به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمود بحرالعلوم میرداماد عصر دوشنبه در جمع مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان فارس با تأکید بر جایگاه غدیر در هدایت انسانها، غدیر را «مکتب عدالت، سعادت و میانهروی» دانست و گفت: تبلیغ غدیر در حقیقت تبلیغ مکتب اعتدال، صداقت و رستگاری است.
وی با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره سعادت انسان اظهار داشت: برخی مکاتب، خوشبختی را در غرق شدن در شهوات میدانند و برخی دیگر سعادت را در سرکوب غرایز جستوجو میکنند، اما مکتب اهلبیت(ع) راه سومی را پیش روی بشر قرار داده است که همان مکتب عدالت و اعتدال است؛ مکتبی که نه افراط را میپذیرد و نه تفریط را.
رئیس مرکز جهانی حضرت ولیعصر(عج) افزود: غدیر خم نماد کامل این مکتب است و به همین دلیل بزرگان دین بر تعظیم و تبلیغ غدیر تأکید فراوان داشتهاند، زیرا غدیر در یک کلام، مکتب سعادت و رستگاری انسانهاست.
وی با بیان اینکه ایمان کامل در گرو پذیرش توحید، رسالت و ولایت است، تصریح کرد: شناخت حقیقی خداوند و پیامبر اکرم(ص) از مسیر ولایت اهلبیت(ع) حاصل میشود و هر کس اراده شناخت خدا را داشته باشد باید از این مسیر وارد شود.
آیتالله بحرالعلوم میرداماد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مبلغان دینی بر ضرورت بهرهگیری از فضائل اهلبیت(ع) در تبلیغ معارف اسلامی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که بیان فضائل اهلبیت(ع) تأثیر عمیقی در جذب دلها دارد و بسیاری از حقیقتجویان از همین مسیر با معارف تشیع آشنا شدهاند.
وی با اشاره به برخی تجربیات تبلیغی خود افزود: معرفی شخصیت و فضائل امیرالمؤمنین علی(ع) و آشنایی مخاطبان با معارف نهجالبلاغه، زمینهساز گرایش بسیاری از افراد به اسلام و مکتب اهلبیت(ع) شده است.
رئیس مرکز جهانی حضرت ولیعصر(عج) همچنین با تأکید بر جایگاه عقلانیت و استدلال در معارف اسلامی اظهار کرد: قرآن کریم و نهجالبلاغه سرشار از برهان و استدلال هستند و مبلغان باید در کنار بهرهگیری از فضائل اهلبیت(ع)، از منطق و استدلال برای تبیین حقایق دینی استفاده کنند.
وی با اشاره به فرارسیدن ایام مباهله، این واقعه را از برجستهترین نشانههای حقانیت اهلبیت(ع) دانست و گفت: حضور امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س) و حسنین(ع) در جریان مباهله نشاندهنده جایگاه بیبدیل اهلبیت(ع) در تبیین توحید و هدایت بشر است.
آیتالله بحرالعلوم میرداماد در پایان، مبلغان را به ترویج فرهنگ غدیر، تبیین فضائل اهلبیت(ع) و تقویت بصیرت دینی در جامعه توصیه کرد و خواستار بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای تبلیغی برای گسترش معارف ولایت و مهدویت شد.
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