برخورد پژو ۴۰۵ با کامیون در محور سقز - دیواندره؛ ۳ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور سقز - دیواندره، تیم گشت پلیس راه برای امدادرسانی و بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه در کیلومتر ۵۰ محور سقز - دیواندره رخ داد و در آن یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از سمت دیواندره به سقز در حال حرکت بود با یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان کردستان بیان کرد: متأسفانه در این سانحه راننده و دو نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ جان باختند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است، تصریح کرد: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی و خودداری از سبقت‌های غیرمجاز، از بروز حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کنند.