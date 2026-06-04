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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

بن گویر: حزب الله قوی‌تر شده و آتش‌بس در لبنان توهم است+ فیلم

بن گویر: حزب الله قوی‌تر شده و آتش‌بس در لبنان توهم است+ فیلم

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به قدرت حزب الله و عقب‌نشینی نکردن آن به شمال رودخانه لیتانی گفت: نتانیاهو باید به ترامپ می‌گفت که تل‌آویو مخالف آتش بس در لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی ایکس، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب‌الله هرگز به شمال رودخانه لیتانی عقب‌نشینی نخواهد کرد و حزب‌الله هر روز قوی‌ و قوی‌تر شده است.

بن گویر طی سخنانی گفت: آتش‌بس در لبنان خیال و توهم و آرزوی کشورهای مانند اسپانیا است.

این وزیر افراطی صهیونیست افزود: در این شرایط، نخست‌وزیر نتانیاهو باید به رئیس‌جمهور ترامپ می‌گفت، آقای رئیس‌جمهور، ما شما را دوست داریم، اما پاسخ ما به آتش بس منفی است. ما به دنبال آتش‌بس نیستیم، بلکه به دنبال حل و فصل با سازمانی هستیم که امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

کد مطلب 6850424

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