به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جلسه کابینه امنیتی این رژیم خواستار تشدید اقدامات علیه لبنان شد.

شامگاه دیروز نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با محور بررسی راهکارهای مقابله با حزب‌الله تشکیل شد؛ نشستی که در ادامه موج بی‌سابقه بمباران جنوب لبنان در بیش از سه ماه اخیر برگزار شد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اغلب اعضای کابینه بر تشدید حملات، افزایش بمباران‌ها و گسترش ویرانی‌ها تأکید کردند.

در این میان، «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز موضعی متفاوت اما تندتر مطرح کرد.

او در کنار درخواست برای افزایش حملات هوایی گفت: باید از چارچوب‌های معمول خارج شویم، مناطق بیشتری را اشغال کنیم و زنان و فرزندان آنان را بازداشت و به زندان منتقل کنیم؛ این کار بیشترین فشار را بر آنان وارد می‌کند.

در همین نشست، «گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به وضعیت میدانی هشدار داد که حزب‌الله در تلاش است اسرائیل را به سمت یک جنگ فرسایشی سوق دهد.

همچنین «یتسحاق واسرلوف» از حزب راست‌افراطی «قدرت یهودی» بر ضرورت افزایش تسلیحات تأکید کرد و «اوریت استروک» از حزب «صهیونیسم دینی» نیز خواستار اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان شد.

در کنار این اظهارات، بازداشت اعضای خانواده نیروهای مقاومت در سرزمین‌های فلسطینی پیشینه‌ای طولانی دارد و طی سال‌های گذشته، بازداشت زنان و فرزندان مبارزان در کرانه باختری به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار مورد استفاده قرار گرفته است.

تخریب کامل خانه‌های افراد مرتبط با عملیات‌های مقاومت و آوارگی ساکنان نیز از دیگر اقداماتی است که به‌عنوان مجازات جمعی در این مناطق گزارش شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای منتشرشده، ارتش اسرائیل از دوم مارس گذشته در جریان حملات گسترده به لبنان، ۳۶۳۷ نفر را به شهادت رسانده، هزاران نفر را زخمی کرده و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.