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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸

غوغای دهه نودی‌های زاهدانی در مهمانی عید غدیر

غوغای دهه نودی‌های زاهدانی در مهمانی عید غدیر

زاهدان- دهه نودی ها و دهه هشتادی های شهر زاهدان با حضور پرشور در جشن عید غدیر، بار دیگر حماسه آفریدند.

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کد مطلب 6850533

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