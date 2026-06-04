https://mehrnews.com/x3cfcP ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6850533 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۸ غوغای دهه نودیهای زاهدانی در مهمانی عید غدیر زاهدان- دهه نودی ها و دهه هشتادی های شهر زاهدان با حضور پرشور در جشن عید غدیر، بار دیگر حماسه آفریدند. دریافت 31 MB کد مطلب 6850533 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در زاهدان حضور پر شور مردم زاهدان دقایقی قبل از شروع مهمانی کیلومتری عید غدیر زاهدان برای سومین روز متوالی میزبان جشن ۳ کیلومتری «عید غدیر» می شود پیام نماینده ولی فقیه واستاندار سیستان وبلوچستان به مناسبت قیام۱۵خرداد برچسبها دهه نودی دهه هشتادی ها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر
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