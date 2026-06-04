دمای تهران کاهش می یابد/ رگبار و رعد و برق در راه است

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی با یادآوری هشدار سطح زرد شماره ۱۵ (مورخ ۱۳ خرداد) افزود: از بعدازظهر امروز (پنجشنبه) تا فردا (جمعه)، در برخی مناطق به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نیمه شمالی استان، به‌ویژه روز جمعه در دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعت‌ها رشد ابر، رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به ادامه این شرایط تا ابتدای هفته آینده تصریح کرد: وزش باد شدید و گردوخاک از بعدازظهر یکشنبه تا دوشنبه نیز پیش‌بینی میشود، همچنین روز یکشنبه در ارتفاعات استان شرایط برای رگبار و رعد و برق مهیا است.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: برای فردا (جمعه) کاهش دما و برای روز شنبه افزایش نسبی دما مورد انتظار است.