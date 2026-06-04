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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸

مردم سلماس در موج نود و شش شب های مقاومت ملی در خیابان ایستاده اند

مردم سلماس در موج نود و شش شب های مقاومت ملی در خیابان ایستاده اند

ارومیه - مردم ولایی سلماس پنجشنبه شب نیز با تجمع در خیابان حمایت خود از رهبری و انقلاب را اعلام کردند.

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کد مطلب 6850621

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