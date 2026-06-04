https://mehrnews.com/x3cffC ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6850621 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ مردم سلماس در موج نود و شش شب های مقاومت ملی در خیابان ایستاده اند ارومیه - مردم ولایی سلماس پنجشنبه شب نیز با تجمع در خیابان حمایت خود از رهبری و انقلاب را اعلام کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6850621 کپی شد مطالب مرتبط اسفرورین در قاب همدلی؛ نودوششمین شب از اجتماعات مردمی برگزار شد کتاب برای امام شهید، ابزار ساختن انسان و جامعه بود اجتماع مردم آبدان همراه با بازسازی واقعه غدیر برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر در جزیره قشم تجمع غدیری مردم روستای درودگاه برپایی همزمان جشن عید غدیر و تجمعات حماسی شبانه در همدان برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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