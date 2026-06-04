هشدار شهریاری نسبت به تبعات گرانی مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغههای اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر وضعیت تغذیه مردم است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی نشان داد که در تأمین مواد غذایی کشور با کمبود مواجه نیست، اما امروز نگرانی اصلی ما به عنوان نمایندگان مردم کاهش قدرت خرید است.
شهریاری ادامه داد: تولیدکنندگان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دلایل منطقی خود را درباره افزایش هزینههای تولید و قیمت محصولات مطرح میکنند و این توضیحات تا حدی قابل پذیرش است، اما مسئله اصلی این است که مردم توان خرید کافی ندارند و این موضوع میتواند بر وضعیت تغذیه خانوارها تأثیر بگذارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: کاهش مصرف برخی اقلام ضروری مانند شیر و لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید از جمله نگرانیهای جدی ما در حوزه سلامت و تغذیه مردم است و متاسفانه این مواد غذایی به تدریج در حال حذف شدن از سفره مردم است، در واقع از یک سو هزینههای تولید افزایش یافته و از سوی دیگر مردم با محدودیتهای اقتصادی مواجه هستند و این موضوع نیازمند برنامهریزی و تدابیر جدی از سوی دولت و دستگاههای مسئول است.
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