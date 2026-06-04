مقاومت ایران در برابر متجاوزان در خور تحسین است

به گزارش خبرگزاری مهر از سفارت ایران در روسیه، فئودور شچوکین در دیدار با کاظم جلالی سفیر کشورمان در حاشیه بیست و نهمین مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ، جمهوری اسلامی ایران را شریک اول خارجی جمهوری داغستان خواند.

وی در ادامه توسعه مناسبات جمهوری داغستان روسیه با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی را خواستار شد.

رئیس‌ جمهوری داغستان روسیه، حجم کالای صادراتی از این منطقه به ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی را بالغ بر یک میلیون تن ذکر کرد و ادامه داد که این حجم نسبت به سال قبل تر از آن رشد ۲۲ درصدی داشته است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که حجم تجارت فی مابین در سال جاری میلادی نیز افزایش یابد. شچوکین از کمک و تسهیلات اعطایی کشورمان به رانندگان داغستانی تشکر و قدردانی کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه که به دعوت مقامات این کشور برای حضور در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ به این شهر سفر کرده است، همکاری با منطقه داغستان را برای کشورمان مهم خواند و نقش این منطقه در تقویت و توسعه کریدور شمال- جنوب و تجارت بین دو کشور را حائز اهمیت دانست.

جلالی با اشاره به اهمیت بندر ماخاچ قلعه داغستان در توسعه مناسبات تجاری ایران و روسیه، عمده تجارت دو کشور را از طریق و یا از مسیر این منطقه خواند. در این ملاقات، رئیس دولت محلی داغستان به همراه نماینده این منطقه در شورای فدراسیون روسیه نیز حضور داشت.

بنا بر این گزارش، داغستان یکی از استانهای خزری روسیه است که دارای قرابتهای فرهنگی با ایران است.