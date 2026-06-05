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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۹

پیام تسلیت عراقچی به مناسبت ارتحال آیت‌الله فیاض

پیام تسلیت عراقچی به مناسبت ارتحال آیت‌الله فیاض

وزیر امور خارجه در پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان‌الله تعالی علیه) را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب اندوه و تاسف عمیق گردید.

این فقیه برجسته و عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت شاگردان، تقویت وحدت اسلامی و خدمت به امت اسلام سپری کرد و آثار علمی و معنوی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.

اینجانب، این ضایعه بزرگ را به بیت معظم له، مراجع عظام، علمای اعلام و حوزه‌های علمیه، علی‌الخصوص حوزه علمیه نجف اشرف و شاگردان و دوستداران آن فقید سعید و عموم شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، شاگردان و علاقه‌مندان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه

کد مطلب 6850735
رامین عبداله شاهی

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